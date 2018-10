Małżeństwo polsko-ukraińskie w praktyce prawnika (wywiad)

Wioleta Matela-Marszałek: Coraz więcej w Polsce mamy małżeństw polsko-ukraińskich. Czy ten fakt przekłada się na sprawy, którymi zajmują się Państwo w codziennej pracy?

Adwokat Ukriański Iryna Myzyna i radca prawny Bartosz Kowalak z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak - Kowalak Spółka partnerska w Poznaniu: W zasadzie odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Ilość relacji osobistych, która powstaje na linii pomiędzy obywatelami polskimi a obywatelami Republiki Ukrainy powoduje siłą rzeczy powstanie problemów prawnych związanych z powstawaniem tych relacji, ich zarejestrowaniem, czy wreszcie rozpadem. Przy czym podkreślić należy, iż z punktu widzenia prawa jako takiego akurat te relacje nie wiążą się z radykalnie nowymi wyzwaniami dla sądownictwa czy szerzej organów stosujących prawo. Najczęściej bowiem będziemy mieli tutaj do czynienia z prawem polskim, co najwyżej mogą pojawić się bardziej skomplikowane stany faktyczne.

Dużo większym wyzwaniem i to wyzwaniem, co do istnienia którego wiele sądów nie zdaje sobie sprawy, jest fakt, iż zgodnie z Umową między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. stosunki rodzinne obywateli Ukrainy przebywających i mieszkających w Polsce regulowane są prawem ukraińskim. Oznacza, to iż w przypadku małżeństw ukraińskich emigrantów, sąd, notariusz, czy inny organ musi znać i stosować chociażby przepisy ukraińskiego Kodeksu rodzinnego. W sytuacji, gdy w Polsce w tej chwili przebywa około miliona obywateli Ukrainy, to osoby te stanowią kilka procent ludności Polski. Tym samym sprawy sądowe, które zawisają przed polskimi sądami a dotyczą obywateli Ukrainy liczone są już pewnie tysiącami. Tymczasem nie jest rzadkością, gdy np. sąd rodzinny w Polsce orzeka wobec Ukraińców w oparciu o przepisy polskiego prawa. Nawet często nie zdając sobie sprawy z faktu, iż ćwierć wieku temu w Kijowie podpisano z Ukrainą wyżej wzmiankowaną umowę.

Jakich problemów dotyczą te sprawy? Czy są to najczęściej rozwody, alimenty, czy też może podziały majątków?

W zasadzie przekrój spraw związanych z obywatelami Ukrainy nie różni się w sposób istotny od problemów, jakie mają Polacy. Są to oczywiście sprawy rozwodowe, konflikty o dzieci, kwestie związane z uregulowaniem sytuacji majątkowej małżonków.