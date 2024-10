Związek partnerski a małżeństwo. Jakie są różnice? Rozdzielność majątkowa, a nie - jak w przypadku małżeństwa - wspólność majątkowa małżeńska

To przełom po 30 latach walki o rzetelną edukację seksualną w szkołach – w rozmowie z tygodnikiem Newsweek, podkreślił prof. Zbigniew Izdebski – pedagog i seksuolog, który przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie założeń nowego przedmiotu – „edukacji zdrowotnej”, który ma objąć również edukację seksualną uczniów. Przedmiot ten, jako obowiązkowy od czwartej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy liceum, ma zostać wprowadzony do polskich szkół od 1 września 2025 r.