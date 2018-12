Bilans zwolnień lekarskich od 1 grudnia

Od 1 grudnia wystawiono ponad 200 tys. e-zwolnień

Niemal 11 tys. w weekend, blisko 151 tys. w poniedziałek i prawie 50 tys. do wtorkowego południa – to bilans pierwszych dni obowiązywania elektronicznych zwolnień lekarskich, o którym poinformował we wtorek PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Od 1 grudnia lekarze mogą wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej, papierowe są wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu.

reklama reklama

ZUS przypomina, że przygotowanych do wystawiania zwolnień elektronicznych jest 111 tys. lekarzy, którzy mają swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Około 98 tys. z nich dysponuje już certyfikatem ZUS do podpisywania e-zwolnień.

Polecamy produkt: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Praktyczne wskazówki.

Jak poinformował Andrusiewicz, w pierwszy weekend powszechnego obowiązywania nowego prawa lekarze wystawili 10,7 tys. e-ZLA. W poniedziałek system informatyczny ZUS obsłużył prawie 151 tys. e-ZLA. Dodał, że w szczytowym momencie do systemu wpływało nawet 19 e-zwolnień na sekundę.

"Tym samym osiągnięty został pułap średniej liczby wystawionych zwolnień w dwa ostatnie poniedziałki listopada, kiedy to nastąpił już sezonowy wzrost zachorowań. Z tym że wówczas w granicach 50-60 tys. zwolnień stanowiły zaświadczenia papierowe" – podkreślił rzecznik ZUS.

Jak zaznaczył, ponad 4,2 tys. lekarzy, w poniedziałek po raz pierwszy zdecydowało się wystawić zwolnienie elektroniczne. Najwięcej z nich wpłynęło w poniedziałek z oddziału ZUS w Gdańsku (ponad 7,6 tys.) i w Krakowie (około 6,5 tys.).

161 papierowych zwolnień

"Co istotne, druków papierowych, które wczoraj wpłynęły do Zakładu, a które zostały wystawione wbrew obowiązującym przepisom, było jedynie 161. Z lekarzami, którzy posłużyli się tą formą zaświadczenia o niezdolności do pracy, pracownicy ZUS skontaktują się w najbliższych dniach. Będziemy wyjaśniać, z jakiego powodu zwolnienie zostało wystawiono właśnie w takiej formie" – podkreślił Andrusiewicz.

Dodał, że doradcy ZUS ds. e-zwolnień pomogą lekarzowi przejść z formy papierowej na elektroniczną. Pracownicy ZUS będą też w bieżącym kontakcie z pracodawcami, do których mogą wpłynąć pojedyncze zwolnienia papierowe tak, by każdy pracownik uprawniony do świadczenia chorobowego otrzymał je na czas.

Rzecznik ZUS zwrócił także uwagę na wzrost liczby asystentów medycznych zgłoszonych do ogólnopolskiego rejestru. "Dziś jest ich 7,1 tys., z czego 1,5 tys. dysponuje certyfikatem ZUS, który daje możliwość podpisywania e-zwolnień" – poinformował.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku z wejściem przepisów o powszechnym obowiązku korzystania z systemu e-zwolnień Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22-560-16-00) czynne jest od godz. 6.00 do 22.00.