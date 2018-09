Elektroniczne recepty we wszystkich gabinetach lekarskich od 2020 r.

W ciągu miesiąca ruszy pilotaż elektronicznych skierowań. Cyfryzacja służby zdrowia nabiera tempa

Tempo cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce znacząco przyspieszyło w ostatnich kilkunastu miesiącach – podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Na ten i przyszły rok zaplanowane jest wdrożenie kolejnych e-usług dla pacjentów. Eksperci podkreślają jednak, że cyfrowa transformacja w służbie zdrowia to nie tylko technologie czy narzędzia informatyczne. Potrzebne są również cyfrowe kompetencje, zmiana sposobu myślenia, korzystanie z dobrych wzorców i doświadczeń innych państw.

– Najważniejszym celem informatyzacji systemu ochrony zdrowia jest pozytywny efekt zdrowotny dla pacjenta. Ten cel uda się osiągnąć, kiedy zrealizujemy szereg istotnych projektów, zarówno na poziomie centralnym – mówię tutaj o dużych systemach transakcyjnych, zdefiniowaniu standardów, stworzeniu wspólnej infrastruktury – jak i na poziomie lokalnym oraz na poziomie poszczególnych profesjonalistów w systemie ochrony zdrowia. Chcemy ich szkolić, chcemy zadbać o to, by dysponowali wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi, żeby uczestniczyć w cyfrowej transformacji – mówi agencji Newseria Biznes wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak podkreśla, tempo cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce znacząco przyspieszyło w ostatnich kilkunastu miesiącach. Od maja w Siedlcach i Skierniewicach wystawiane są pierwsze e-recepty. Na razie w ramach pilotażu, ale od stycznia 2020 roku elektroniczne recepty mają być już wystawiane we wszystkich gabinetach lekarskich w Polsce, co ułatwi pracę lekarzy i poprawi bezpieczeństwo pacjentów.

W połowie października – według najnowszych zapowiedzi resortu zdrowia – ruszy też pilotaż elektronicznych skierowań. Kolejny krok to elektroniczne zwolnienia lekarskie, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia br. Docelowo całkiem zastąpią one tradycyjne, papierowe L4, co usprawni przepływ dokumentacji pomiędzy pracownikiem, przedsiębiorstwem i ZUS.

– To pokazuje, że podchodzimy do tematu poważnie i stawiamy sobie ambitne cele, ale co ważniejsze – realizujemy je. Teraz skupiamy się na zbudowaniu fundamentu informacyjnego, który będzie punktem wyjścia dla nowych e-usług. To ważne, żeby rozpocząć te projekty od wyznaczenia sobie standardów i zbudowania wspólnej platformy, która pozwoli na efektywne wykorzystanie środków u wszystkich podmiotów w systemie ochrony zdrowia – mówi wiceminister Janusz Cieszyński.