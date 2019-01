Warto pamiętać o EKUZ podczas zimowych wyjazdów

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - niezbędna w okresie zimowych wyjazdów!

Odliczanie, pakowanie i… ruszamy! Zaczyna się sezon zimowych wyjazdów. Sprawdź, jak się do nich przygotować? Bez wychodzenia z domu.

Narty, snowboard, górskie wycieczki - kiedy oczami wyobraźni widzimy się już w wymarzonej, zimowej scenerii, trudno myśleć o tym, że może nam się przydarzyć coś nieprzewidzianego, co pokrzyżuje nam plany, np. choroba. Powinniśmy jednak być przygotowani na taką okoliczność. To obowiązkowy punkt na liście spraw, które należy załatwić przed wyjazdem.

Co to jest EKUZ?

Bezpłatna karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) zapewnia pomoc w przypadkach nagłych zachorowań w trakcie pobytu za granicą. Każdy kto ją posiada, a spędza ferie na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), ma prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń miejscowej publicznej służby zdrowia. Koszty uzyskanej pomocy medycznej są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

EKUZ daje nam jako turystom, prawo do korzystania ze służby zdrowia danego państwa, na takich samych zasadach, co ubezpieczeni w tym kraju.

Jeśli nie masz karty EKUZ, wyrób ją już dzisiaj. Jeśli masz, sprawdź czy nadal jest ważna. Karta jest ważna 12 miesięcy jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacasz składki, 5 lat - jeśli jesteś emerytem.

Jak wyrobić EKUZ?

- Wyrobienie karty EKUZ to jedna z wielu usług, którą można załatwić bez wychodzenia z domu. Dlatego warto mieć Profil Zaufany – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Założenie Profilu Zaufanego i wyrobienie online karty to proste i szybkie procesy. Warto zrobić to jeszcze przed feriami – dodaje szef MC.

O EKUZ możesz zawnioskować na kilka sposobów, w tym online:

Pocztą elektroniczną

Przez obywatel.gov.pl

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Na co zwrócić uwagę?

Ile będziesz czekać na jej wydanie? Normalnie trwa to 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. Tuż przed feriami może to potrwać nieco dłużej, dlatego nie zwlekaj i działaj! Uwaga! Nie każda usługa medyczna w krajach UE będzie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą - upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

