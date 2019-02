Emerytura Polaków - sposoby oszczędzania i plany na przyszłość

1/4 Polaków chce pracować na emeryturze

Ponad jedna czwarta Polaków (27 proc.) chce pracować tak długo, jak to możliwe, bez względu na osiągnięty wiek emerytalny - wynika z badania “Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków” zrealizowanego na zlecenie Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami.

Emerytura z ZUS/KRUS i oszczędności na koncie bankowym

W przekazanej PAP informacji poinformowano, że zgodnie z badaniem blisko 40 proc. Polaków deklaruje, iż źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a ponad jedna czwarta chce pracować tak długo jak to możliwe.

- Co ciekawe Polacy zabezpieczają swoją przyszłość na emeryturze najczęściej przez opłacanie składek ZUS/KRUS oraz odkładanie środków w banku. Składanie pieniędzy na koncie, jest zdaniem respondentów najlepszą formą zabezpieczenia przyszłości - napisano.

Utrzymanie się na emeryturze - kwota od 1000 do 2999 zł

Zgodnie z komunikatem, dla ponad połowy Polaków (60 proc.) kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze mieści się w przedziale pomiędzy 1000 zł a 2999 zł. Takie dochody zadeklarowało najwięcej osób w wieku 25-34 lat – w większości kobiety (66 proc.). Tylko dla 2 proc. Polaków 1000 zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze.

- Tylko 3 proc. Polaków będzie potrzebowało więcej środków na emeryturze niż zarabia obecnie, częściej taką odpowiedź wskazywały kobiety (4 proc. do 3 proc.) oraz osoby w wieku 35-44 lat. Tyle samo procent wskazało, że kwota powyżej 7000 tys. zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze, częściej mężczyźni zaznaczali taki przedział (4 proc. do 2 proc.) i osoby w wieku 18-24 lat - czytamy w informacji.

Obniżenie dochodów na emeryturze

Jednocześnie ankieta pokazała, że ponad trzy czwarte Polaków twierdzi, iż ich dochody po przejściu na emeryturę ulegną obniżeniu. Taką sytuacje prognozują częściej mężczyźni, jednak z niewielka przewagą nad kobietami (79 proc. wobec 77 proc.) i osoby w wieku 45-64 lat (82 proc.). Tylko 13 proc. Polaków przewiduje, że ich dochody będą takie same jak obecne zarobki (przeważają nieznacznie kobiety), a jedynie 9 proc. uważa, że będą wyższe – tutaj nieznaczną przewagę stanowią mężczyźni.

- Nieco bardziej optymistyczne podejście do emerytury mają młodsi. 60 proc. osób w wieku 18-24 lat uważa, że ich emerytura będzie niższa niż obecne zarobki, tylko 15 proc., że będzie taka sama, natomiast 25 proc., że otrzymają wyższe wynagrodzenie - napisano.