Emerytura matczyna - można już składać wnioski

Mama 4+ czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Dziś ruszył rządowy program Mama 4+. Wieloletnia praca na rzecz rodziny i trud wychowania co najmniej czwórki dzieci, zyskały realną wartość, w postaci rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+.

Jest ono skierowane do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te żyją w niedostatku, nie mając prawa do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ zapewni im podstawowe środki do życia. Na świadczenie to, w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„Z wieloletnią pracą w domu, na rzecz rodziny, nie wiązały się dotychczas żadne gwarancje bezpieczeństwa na starość, w postaci np. świadczeń. Dlatego myślę, że decyzja Matki czy Ojca, by całą energie życiową przekierować na rodzinę i wychowanie dzieci, była dla nich wybitnie trudna, bo niosła ze sobą, w perspektywie, potencjalną możliwość niedostatku na starość. A jednak osoby te podjęły Taką właśnie decyzję, uwarunkowaną może sytuacją ekonomiczną, zdarzeniem losowym, brakiem wsparcia ze strony rodziny, czy też może chorobą dziecka”. - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Elżbieta Rafalska dodaje również - „Pamiętajmy, że powrót do pracy, po odchowaniu dzieci i w sile wieku, nie zawsze był czy jest możliwy - nawet gdybyśmy chcieli. Jest przecież oczywistym, że każdy z nas się starzeje i z czasem jest coraz mniej sprawny. Dlatego podziwiam te osoby za taką właśnie decyzję - za tak wielką odwagę.”

Uprawnieni do nowego świadczenia

Dla kogo Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Program Mama 4+ to pierwszy taki program, który nadaje wieloletniej, codziennej pracy na rzecz rodziny i wychowaniu dzieci, ogromną wartość i jest odpowiedzią na rosnącą z latami potrzebę społeczną. Dzięki Mama 4+ osoby te nie będą pozostawione same sobie na starość.” – podsumowuje minister Elżbieta Rafalska.

O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.