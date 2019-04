Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dylematy i perspektywy demokracji”

Z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że nasz kraj jest demokratycznym państwem prawnym. Demokracja w dzisiejszych czasach nie jest już pojmowana absolutnie i w nowoczesnych państwach Zachodu przyjęła formę demokratycznego państwa prawa, które zasadza się na połączeniu rządów większości z mechanizmami, które wolę większości mają ograniczać w ten sposób, by demokracja nie przerodziła się w tyranię większości.

Żyjemy w czasach, gdy, z jednej strony, pojęcia takie jak państwo prawa i demokracja liberalna ulegają relatywizacji i niemalże niemożliwym zdaje się dziś zakreślenie granicy określającej, gdzie tak pojęta demokracja jest, a gdzie już jej nie ma. Nadto, współczesne państwa realizujące zasadę rządów ludu stają przed szeregiem zagrożeń dla systemu demokratycznego. Wszystko wskazuje na to, że idea demokracji liberalnej znajduje się obecnie w okresie przesilenia, co skłania do podjęcia dyskusji na temat kierunków rozwoju tego procesu.

Dnia 5 kwietnia 2019 r. (piątek) odbędą się panele eksperckie z udziałem wybitnych przedstawicieli doktryny, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji. Sylwetki prelegentów będziemy prezentować cyklicznie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do biernego udziału. Otwarcie Konferencji odbędzie się o godzinie 11:00.

Dnia 6 kwietnia 2019 r. (sobota) odbędą się panele studencko-doktoranckie. Zachęcamy zarówno do czynnego, jak i biernego udziału. Wystąpienia rozpoczną się o godzinie 11:00.

Proponowane obszary tematyczne referatów:

1. Demokracja a populizm.

2. Demokracja a rozwój nowych technologii.

3. Granice współczesnych demokracji.

Szczegółowe informacje >>>