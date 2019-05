Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2020 r. - propozycja resortu pracy

Płaca minimalna 2020

Płaca minimalna w górę - 2450 złotych w 2020 roku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedkłada Radzie Ministrów propozycję minimalnego wynagrodzenia.

Zaproponowana przez resort kwota 2450 zł jest wyższa niż minimum ustawowe (2345,60 zł) i zapewnia wzrost tego wynagrodzenia o 200 zł w porównaniu do obowiązującej w tym roku stawki (2 250 zł). To oznacza wzrost o 8,9 %. Co ważne, w relacji do prognozowanego w 2020 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,9%.

Płaca minimalna 2019

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrosła o 500 zł.

Stawka godzinowa 2020

„Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost stawki godzinowej o 1 zł 30 gr. Stawka godzinowa wzrosłaby więc z 14,70 zł do 16 zł w 2020 r.” – mówi Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Propozycja rządowa płacy minimalnej do 15 czerwca

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do dnia 15 czerwca każdego roku propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku następnym oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

30 dni negocjacji płacy minimalnej

Po przekazaniu propozycji Radzie Dialogu Społecznego – partnerzy społeczni mają 30 dni na negocjacje. W przypadku porozumienia partnerów społecznych wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wydaje w terminie do 15 września rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Płaca minimalna i stawka godzinowa 2020

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 r. przedłożona przez stronę związkową wynosi odpowiednio : wzrost o 270 zł, co oznacza kwotę 2520 zł i stawka godzinowa 16,50 zł.

Propozycja pracodawców

Znana jest także wspólna propozycja organizacji pracodawców: wzrost minimalnego wynagrodzenia o 137,25 zł, to oznacza kwotę 2387,25 zł i stawka godzinowa 15,60 zł.