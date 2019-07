500 zł dla osób niepełnosprawnych - nowe przepisy od 1 września 2019 r.

Świadczenie 500 zł dla niepełnosprawnych od 1 września 2019 r.

Rząd planuje, by ustawa zakładająca wypłatę świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wys. do 500 zł miesięcznie obowiązywała od 1 września 2019 r. - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

"Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł" - napisano.

"W przypadku zaprzestania pobierania świadczenia uprawniającego osobę do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wzrostu wysokości tego świadczenia powyżej kwoty 1600 zł lub utraty orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie będzie przysługiwało" - dodano.

Zgodnie z projektem świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i będzie realizowane jako zadanie zlecone. Przewidziano, że koszty obsługi świadczenia wyniosą 2,5 proc. wypłaty świadczeń.

Projekt przewiduje wejście w życie regulacji z dniem 1 września 2019 r.

Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych, politycy PiS zapowiedzieli w maju.

Ówczesna rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała wówczas, że roczny koszt dla finansów publicznych takiego świadczenia wyniesie 3 mld zł. Rząd planuje sfinansować je z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - tu roczne przychody rząd szacuje na 1,7 mld zł - oraz z podatku od sprzedaży detalicznej, z którego wpływy - według prognoz - mają wynieść od 1,5 do 1,7 mld zł.