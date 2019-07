Specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 r.

Można już składać wnioski o online o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres trwający od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 r. Świadczenie to przysługuje osobom, które rezygnują z zatrudnienia bądź go nie podejmują, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.