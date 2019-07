Przetwarzanie danych osobowych z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez pracodawcę po 4 maja 2019 r.

Osoby niepełnosprawne na gruncie prawa pracy korzystają z różnego rodzaju praw uregulowanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., tj. Dz. U. 2018, poz. 511 ze zm.). Jednakże, aby móc z określonych praw skorzystać należy przedstawić pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na mocy ustawy wdrażającej RODO[1], do Kodeksu pracy wprowadzono regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o pracę oraz pracowników. W ramach tejże nowelizacji kompleksowo uregulowano również przetwarzanie danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 1 RODO, czyli między innymi danych dotyczących stanu zdrowia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera w sobie informacje o stanie zdrowia w postaci stwierdzenia stanu niepełnoprawności, jego stopnia oraz symbole niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 221 b.§ 1 k.p., zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

Tym samym pracodawca nie może żądać podania przez kandydata do pracy lub pracownika informacji oraz żądać przedłożenia stosownego orzeczenia. W przypadku, gdy sam zainteresowany poinformuje o orzeczeniu i posiadanym stopniu niepełnosprawności i/lub przedstawi odpowiedni dokument, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.

Zgoda powinna zostać udzielona osobno i powinna zawierać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych szczególnych kategorii.

Dokument przechowujemy w części A lub części B akt osobowych.

Przetwarzać dane szczególnych kategorii mogą wyłącznie osoby, które zostały pisemnie upoważnione przez pracodawcę do dokonywania tychże czynności. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

W przypadku wydawania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii na pracodawcy ciąży obowiązek sporządzenia rejestru takich osób.

[1] Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), Dz. U. 2019, poz. 730

