Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia od 16 września do 31 grudnia 2019 r.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia

Między 16 września a 31 grudnia 2019 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone po raz kolejny Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest poznanie obecnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski. Chcemy wiedzieć, jakie są jej uwarunkowania w kontekście charakterystyki demograficzno-społecznej, sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia jest realizowane co 5 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]. Wyniki badania zostaną wykorzystane do tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim. Pozyskane z badania dane umożliwią również dokonanie porównań międzynarodowych.

reklama reklama



Polecamy: Twój urlop. To Ci się należy! - Kolekcja Poznaj swoje prawa! Nr 1

Badanie będą realizować uprawnieni i odpowiednio przeszkoleni ankieterzy z urzędów statystycznych i będzie ono prowadzone metodą bezpośredniego wywiadu ze wszystkim mieszkańcami wylosowanego mieszkania. Ankieter będzie zadawał pytania dotyczące m.in. stanu zdrowia, problemów zdrowotnych, korzystania z usług opieki zdrowotnej oraz stylu życia mieszkańców.

Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Nie zawiera danych osobowych ani adresu, a uzyskane informacje są szczególnie chronione tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do tworzenia zbiorczych opracowań statystycznych.

Sukces badania, czyli jego wartość informacyjna i jakość wyników, zależy w głównej mierze od Państwa – uczestników badania reprezentujących przekrój całego polskiego społeczeństwa. Dlatego też GUS zwraca się z gorącą prośbą o pełne uczestnictwo i współpracę z ankieterami. Ich tożsamość można potwierdzić kontaktując się z pracownikami urzędu statystycznego w Państwa województwie

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie), na której prezentujemy obszerne raporty z badań zdrowia, przeprowadzonych przez GUS w przeszłości. Zachęcamy również do zapoznania się z krótkim opracowaniem pt. Główne fakty dotyczące zdrowia i zachowań zdrowotnych mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) w 2014 r. Prezentuje ono najważniejsze wyniki badania EHIS 2014 r., a także zmiany, jakie dokonały się w kondycji zdrowotnej społeczeństwa polskiego w ciągu ostatnich lat (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-zachowania-zdrowotne-mieszkancow-polski-w-swietle-badania-ehis-2014,10,1.html).

[1] Obowiązek przeprowadzenia tego badania w krajach UE reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/255 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk na podstawie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS).