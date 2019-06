Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży od 2019 r.?

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z projektowanymi zmianami kobiety w ciąży uzyskają bezpłatny dostęp do leków służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą.

Podstawą do nabycia bezpłatnych leków ma być ciąża stwierdzona przez lekarza ginekologa. Recepty na leki będzie wydawał nie tylko ginekolog, ale na podstawie zaświadczenia o ciąży również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych specjalizacji, przykładowo diabetolog czy hipertensjolog.

Prawo do bezpłatnych leków będzie przysługiwało od momentu stwierdzenia ciąży do porodu. Będzie obejmowało leki na receptę, których stosowanie jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży.

Pierwszy wykaz takich leków powinien zostać ogłoszony w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowych przepisów.

W każdym roku ma obowiązywać limit wydatków na refundację i – co z tym związane – mechanizm korygujący, polegający na ograniczeniu listy leków refundowanych w drugim półroczu.

Opieka nad kobietą w ciąży - ważne zmiany od 2019 r.

Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Nowością jest możliwość wyboru przez przyszłą mamę osoby (lekarz, położna) i miejsca prowadzenia ciąży. Nie ma już obowiązku hospitalizacji ciężarnej po 41 tygodniu ciąży. Lekarz lub położna mają za to nowe obowiązki w związku z monitoringiem stanu psychicznego przyszłej matki. W celu przeciwdziałania depresji poporodowej powinni zaproponować i ewentualnie skierować kobietę na odpowiednie badania. Po porodzie podawanie sztucznego mleka początkowego może odbywać się wyłącznie na zlecenie lekarza lub zgodnie z decyzją matki, po wcześniejszym udzieleniu jej informacji o takim żywieniu.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: konsultacje publiczne)

