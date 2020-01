Wyższe kryterium przy 500+ dla niesamodzielnych w 2020 r.

Wyższe kryterium przy świadczeniu 500+ dla niesamodzielnych

W związku z waloryzacją emerytur i rent planowane jest podwyższenie kryterium przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

1700 zł w 2020 r.

W związku z waloryzacją emerytur i rent planowana jest zmiana kryterium przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych. "Do tej pory ten próg wynosił 1600 zł, podnosimy go do 1700 zł, aby nikt nie stracił w wyniku podniesienia emerytury minimalnej" - powiedziała PAP minister.

Kto może ubiegać się o 500+?

Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Zasada złotówka za złotówkę

Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające było przyznawane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymywała 100 zł.

Olga Zakolska