Elektroniczny wniosek o świadczenie 500+ dla niesamodzielnych

Wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ dostępny jest w formie elektronicznej.

Na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniliśmy wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niedolnych do samodzielnej egzystencji.

Do tej pory wniosek mogłeś złożyć jedynie papierowo w każdej placówce ZUS lub przesłać do nas pocztą. Teraz możesz to zrobić elektronicznie, bez wychodzenia z domu.

Aby przekazać wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ przez portal PUE ZUS musisz go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (PZ ePUAP).

Pamiętaj, że aby otrzymać świadczenie uzupełniające 500+ musisz złożyć w tej sprawie wniosek o świadczenie uzupełniające (ESUN) i spełnić warunki określone w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niedolnych do samodzielnej egzystencji.