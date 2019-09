Świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych - nie zawsze 500 zł

Świadczenie uzupełniające do 500 zł miesięcznie

Co do zasady świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie. Dotyczy to jednak osób, które nie są uprawnione do emerytury lub renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych. Świadczenie zostanie wypłacone w kwocie 500 zł również w sytuacji, gdy łączna kwota brutto otrzymywanych emerytur, rent bądź innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 1100 zł.

Osoby, pobierające świadczenia emerytalno-rentowe lub inne, których łączna kwota brutto jest wyższa niż 1100 zł, ale jednocześnie nie przekracza 1600 zł otrzymają świadczenie uzupełniające w niższej wysokości. Kwota ta będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą 1600 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Osoba uprawniona do świadczenia uzupełniającego otrzymuje rentę w wysokości 1200 zł. W takim przypadku świadczenie uzupełniające będzie wynosiło 400 zł.

Świadczenie nienależnie pobrane

Niezwykle istotny w takiej sytuacji jest obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie wysokości otrzymywanych świadczeń. Wpływa ona bowiem na wysokość świadczenia uzupełniającego. Świadczenie uzupełniające wypłacone pomimo zmiany okoliczności, będących podstawą do ustalenia jego wysokości, jeżeli osoba pobierająca była pouczona o okolicznościach mających wpływ na wysokość świadczenia, może być uznane za świadczenie nienależnie pobrane. Takie świadczenie podlega zwrotowi wraz z odsetkami za opóźnienie.

Jakie świadczenia będą brane pod uwagę do sumy 1600 zł?

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w art. 2 ust. 2 wskazuje, iż uwzględniane będą świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych o charakterze innym niż jednorazowe. Jako przykład takiego świadczenia można podać zasiłek stały, jeżeli nie ma charakteru jednorazowego.

Będą tu uwzględniane również świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych.

Do sumy 1600 zł nie będą uwzględniane kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia ani kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. ZUS nie doliczy również dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów, takich jak na przykład dodatek pielęgnacyjny czy ryczałt energetyczny.