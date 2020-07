Sejmowa komisja: bon turystyczny dla dzieci rodziców pracujących za granicą

Sejmowa komisja za objęciem bon em turystycznym dzieci rodziców pracujących za granicą

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła we wtorek propozycję Senatu, by bonem turystycznym objąć emerytów i rencistów; poparła natomiast poprawki Senatu, zgodnie z którymi bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą.

Komisja ta rozpatrywała we wtorek uchwałę Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 19 czerwca br. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zgłosił do jej tekstu 65 poprawek: doprecyzowujących, legislacyjnych oraz merytorycznych. Komisja we wtorek pozytywnie zaopiniowała część z nich.

Posłowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem poprawek Senatu, zgodnie z którymi bonem turystycznym zostaną objęte dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Senat argumentował, że wykluczenie z systemu bonów osób, którym ze względu na zastosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie może zostać przyznane świadczenie wychowawcze – nie jest uzasadnione.

"To jest trafna poprawka (...). Była popierana przez prezydenta w toku prac w Senacie i była popierana przez rząd" - powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki Senatu, które zmierzają do uwzględnienia okoliczności, iż działalność podmiotów świadczących imprezy turystyczne i usługi hotelarskie może być wykonywana również z wykorzystaniem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Posłowie poparli też poprawkę Senatu, która obligować będzie ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi ws. realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę, by bonem mogły się rozliczać także podmioty oferujące usługi turystyczne oraz osoby korzystające z tych usług, jak. np. przewodnicy, czy organizatorzy spływów kajakowych. Poprawkę tę popierał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w trakcie posiedzenia komisji zaapelował do posłów o poparcie poprawki Senatu, która rozszerza definicję imprezy turystycznej, którą można sfinansować bonem turystycznym.

Ponadto komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawki Senatu, by bonem objąć także emerytów i rencistów. Zdaniem Senatu, rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej i będzie stanowić jej wymierne wsparcie finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.