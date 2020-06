Darmowe aplikacje - jak świadomie z nich korzystać?

Darmowe aplikacje. Czy naprawdę są darmowe?

Dziś telefon komórkowy nie służy jedynie do prowadzenia rozmów i komunikowania się, ale pełni także wiele innych funkcji. Służy rozrywce, pozwala na załatwienie wielu spraw życia codziennego. Wiele osób pobiera na swoje telefony komórkowe aplikacje z pozoru darmowe, nie wymagające uiszczania żadnych opłat. Czy faktycznie tak jest?

„Darmowe” aplikacje zachęcają do dzielenia się wieloma informacjami na własny temat. Pozyskują dane często zbędne do świadczonej usługi.

Poniżej przedstawimy kilka wskazówek, jak świadomie korzystać z aplikacji w telefonach, aby bezpiecznie dysponować danymi.

Bądź dobrze poinformowany

Instalując aplikację na nasze urządzenie, warto zwrócić uwagę na dane, jakie od nas pobiera. Co więcej, w obowiązku informacyjnym powinny zostać nam przedstawione informacje na temat administratora, czyli podmiotu, który przetwarza nasze dane, w jakim celu to robi i przez jaki okres będzie nasze dane przetwarzać.

Jeżeli nasze dane są przekazywane innym podmiotom, to również o tym musimy być poinformowani. Ponadto administrator ma obowiązek poinformować również o przysługujących nam uprawieniach.

Przeanalizuj, jakie dane podajesz

Zanim zainstalujemy aplikację, warto dokładnie sprawdzić, do jakich danych naszego urządzenia chce ona mieć dostęp. Czy np. żąda włączenia lokalizacji telefonu lub dostępu do multimediów? Czy musimy udostępnić kontakty zapisane w telefonie? O ile zrozumiałym jest dostęp do lokalizacji w przypadku korzystania z nawigacji czy mapy, o tyle już oznaczanie lokalizacji w grze niekoniecznie. Przemyślmy dokładnie, zanim wyrazimy zgodę na dostępy do naszych danych osobowych, czy rzeczywiście potrzebujemy aplikacji, które bardzo ingerują w naszą prywatność. Ewentualnie poszukajmy innych podobnych funkcjonalności, które jednak nie ingerują w naszą prywatność.

Nie trać głowy, podawaj świadome zgody

Zanim zainstalujemy aplikację zapoznajmy się dokładnie z polityką prywatności, przeczytajmy wszelkie przekazywane nam informacje, regulaminy itp. Czytanie takiego tekstu może nam się wydawać czasochłonne i niepotrzebne. Dlatego, „oszczędzając czas”, po prostu wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych, nie mając pełnej świadomości, co się z naszymi danymi dalej dzieje. Nie pomijamy zatem takich informacji.

Zgodę wyrażajmy dobrowolnie, ale i świadomie. Sprawdzajmy, na co dokładnie się godzimy i czy swoją zgodę możemy wycofać równie łatwo, jak jej udzielaliśmy. Warto pamiętać, że udzielamy zgody na przetwarzanie naszych danych w konkretnym celu, np. w przypadku map udzielmy zgody na pobieranie naszej lokalizacji. Natomiast każdy inny cel powinien wymagać dodatkowej zgody, przykładowo kiedy informacje o nas administrator chce przekazać innym podmiotom.