Bon turystyczny - Rzecznik MŚP za rozszerzeniem definicji imprezy turystycznej

Rzecznik MŚP apeluje do posłów o poparcie poprawki Senatu dotyczącej bonu turystycznego

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w piśmie do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Urszuli Ruseckiej zaapelował o poparcie poprawki, która rozszerza definicję imprezy turystycznej w ustawie o polskim bonie turystycznym. Jeśli poprawka zostanie wprowadzona, ze środków bonu będzie można sfinansować nie tylko zorganizowaną wycieczkę, ale też pojedynczą usługę turystyczną taką jak np. zamówienie przewodnika czy wynajęcie kajaku.

W liście do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rzecznik MŚP wskazuje, że w wersji ustawy zaproponowanej przez Pana Prezydenta Dudę refundacje otrzymałyby tylko te usługi turystyczne, które byłyby połączone z co najmniej jeszcze jedną usługą w ramach tej samej podróży bądź wakacji. Przykładowo jeden przedsiębiorca musiałby zorganizować spływ kajakowy i dodatkowo zapewnić transport na niego. Te dwie usługi realizowane oddzielnie, przez odrębne podmioty nie mogłyby być finansowane ze środków bonu turystycznego. Zdaniem Adama Abramowicza, takie rozwiązanie promuje większych przedsiębiorców, oferujących kompleksowe usługi kosztem tych mniejszych działających na konkretnym obszarze jak np. indywidualni przewodnicy.

Zaproponowane przez senatorów rozszerzenie definicji imprezy turystycznej o pojedyncze usługi turystyczne zmienia ten stan rzeczy, tym samym zapewnia źródło finansowana szerokiej grupie przedsiębiorców, nie powoduje nierówności konkurencyjnych i jest wygodniejsze dla turystów, którzy nie muszą zastanawiać się, za jaką usługę turystyczną mogą zapłacić środkami z bonu.

- Branża turystyczna bardzo dobrze przyjęła zapowiedź bonu turystycznego, gdyż do tej gałęzi gospodarki ma trafić kilka miliardów złotych, a jest ona jedną z dziedzin najbardziej poszkodowanych przez koronawirusa. Jednak rozwiązanie, które przyjął Sejm mówi, że skorzystać mogą z niego tylko organizatorzy imprez turystycznych, natomiast podmioty świadczące pojedyncze usługi turystyczne są z tego wyłączone. To jest niekorzystne rozwiązanie, ponieważ wyklucza drobnych przedsiębiorców. Dlatego apelowaliśmy do Sejmu i Senatu o zmiany. Senat zaproponował poprawkę, aby także organizator turystyki, czyli pojedynczy mikroprzedsiębiorca mógł skorzystać z tego z bonu. Będę uzasadniał konieczność przyjęcia tej poprawki na Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przekonywał posłów do tej zmiany – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

