Bon na wakacje – zasady działania i warunki korzystania

Całkiem niedawno Sejm uchwalił ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.

Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny ma stanowić formę wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Bon ten ma też za zadanie pomóc polskim firmom z branży turystycznej.





Bon wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Bon będzie przyznawany niezależnie od dochodów świadczeniobiorców.

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r.

Co będzie można opłacić bonem turystycznym?

Bon turystyczny ma z założenia wspierać turystykę krajową. W związku z tym, za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego wyłącznie na terenie Polski. Nie będzie więc możliwe wykorzystanie bonu podczas wyjazdów zagranicznych. Można będzie nimi opłacić pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na koloniach, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym.

Gdzie konkretnie będzie można wykorzystać bon?

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ma prowadzić listę przedsiębiorców uprawnionych do przyjmowania bonu. Bon będzie więc można wykorzystać pod warunkiem, że dana firma turystyczna przystąpi do programu. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

Jak złożyć wniosek?

Bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku świadczenia 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Etap legislacyjny

Po uchwaleniu przez Sejm projekt ustawy został skierowany do Senatu. We wtorek 30 czerwca senacka komisja gospodarki narodowej i innowacji zdecydowała się rekomendować przyjęcie bez poprawek ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Przez moment wydawało się, że jest szansa aby krąg podmiotów, do których adresowany jest bon turystyczny był poszerzony. Powstał pomysł, aby z bonu mogli skorzystać również emeryci i renciści, którzy również są grupą wymagającą wsparcia. Po szerszej dyskusji ten pomysł jednak upadł.

Niewykluczone jednak, że poprawki te pojawią się podczas dalszych prac w Senacie, które mają trwać do czwartku. Pytany w Senacie wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy o to kiedy będzie możliwa realizacja bonu turystycznego odpowiedział, że „W naszym przekonaniu ok. 3-4 tygodnie to jest czas, kiedy odpowiednie instytucje będą mogły rozpocząć realizację tego bonu ”.

Łukasz Poczyński

radca prawny

