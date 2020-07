Bon turystyczny skierowany do rodzin z dziećmi niezależnie od zarobków

Emilewicz: bon turystyczny jest skierowany do wszystkich rodzin z dziećmi

Bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki - podkreśliła cytowana w środowym komunikacie wicepremier i szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaznaczyła, że jest on skierowany do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od zarobków.

W środę Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym; trafi ona teraz do podpisu Prezydenta.





Jak wskazał resort rozwoju w komunikacie, ze świadczenia będzie można skorzystać do marca 2022 roku. Bonem będzie można opłacić np.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym. "Program obejmuje tylko wyjazdy krajowe" - podkreślono.

Resort zaznaczył, że rodziny, w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19, otrzymają bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko, a jeżeli mają dziecko z niepełnosprawnością – dodatkowo 500 zł.

"Bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki. Jest kierowany do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 plus" – zaznaczyła minister Emilewicz. Wicepremier zakłada, że prawa do świadczenia nabędą dzieci, które urodzą się do końca 2021 r. "i ich rodzice będą mogli skorzystać z bonu do marca 2022 r.".

Jak podkreśliła cytowana w komunikacie Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie ze skierowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę do Sejmu ustawą, bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus lub "dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", a także tym osobom, które uprawnienia te nabędą do dnia 31 grudnia 2021 r.

"Na dzieci niepełnosprawne będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu, na podstawie złożonego w systemie teleinformatycznym oświadczenia osoby uprawnionej, o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem poświadczającym niepełnosprawność" - wskazała Surówka-Pasek. Dodała, że wartość bonu turystycznego, podobnie jak wartość dodatkowego świadczenia w formie bonu przysługującego na dzieci niepełnosprawne, będzie wynosiła 500 zł.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska zapewniła, że trwają prace nad "bonem turystycznym do wykorzystania na terenie Polski w okresie wakacyjnym". Wyjaśniła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych został poproszony o wsparcie tego projektu w zakresie technologicznym, informatycznym i "przygotowuje się już do obsługi tego zadania".