Większe uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych

W życie wchodzą przepisy zwiększające uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to jedne ze zmian w Prawie telekomunikacyjnym, które obowiązują od poniedziałku. Regulacje mają polepszyć standardy obsługi konsumenckiej.

"Naszą intencją było i jest przede wszystkim jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumenckiej" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym przez Media - Cyfryzacja KPRM sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.





Jak przekazano w komunikacie, przepisy, które weszły w życie, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

Jakie prawa zyskali konsumenci?

Zgodnie z nowymi przepisami, mają zwiększyć się uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych.

"Nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki" – tłumaczy Zagórski.

Jak przekazano w komunikacie, jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

"W praktyce oznacza to, że jeśli będziecie chcieli taką umowę wypowiedzieć - nie będziecie musieli nawet wychodzić z domu. Wystarczy e-mail. Zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora" - przekazano w komunikacie.

Nowe obowiązki operatorów

Jak dodano, dodatkowo, nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli. Wskazano, że takie rozwiązanie umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. "Do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będzie musiał poinformować o tym klienta" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy - operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia - abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. "To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie" - wyjaśniono.

Można monitorować zużycie usług

Od poniedziałku można także monitorować zużycie usług. "Chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać. To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu" - czytamy.

Jak dodano, dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

Więcej czasu na przeniesienie numeru do innej sieci

"Zmiany (na lepsze) pojawią się też w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy" - czytamy w komunikacie.

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi. (PAP)

