Rękojmia a odstąpienie od umowy - czym się różnią?

Rękojmia a odstąpienie od umowy - znasz różnice?

Dzięki rękojmi i odstąpieniu od umowy konsumenci mają silną pozycją w sporach dotyczących zakupów w Europie. Czy wiesz, co odróżnia te uprawnienia? Europejskie Centrum Konsumenckie w oparciu o przykłady wskaże różnice. Mogą się okazać pomocne szczególnie po świętach.

Rękojmia obejmuje wady wszystkich produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych na odległość oraz poza lokalem. Obowiązkiem sprzedawcy jest sprzedaż produktu o zadowalającej jakość i jego prawidłowe działanie. Korzystanie z tego prawa jest całkowicie bezpłatne i można z niego korzystać przez okres dwóch lat od wydania towaru.





Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych na odległość lub poza lokalem, w tym zakupów internetowych. Daje konsumentom prawo do sprawdzenia kupionego produktu, tak jak w sklepie. Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań klienta, może go bez powodu zwrócić. Prawo odstąpienia jest ważne przez okres 14 dni – tyle czasu mamy na zgłoszenie sprzedawcy woli rezygnacji z zakupu.

Które uprawnienie ma zastosowanie do poniższej sytuacji?

Kupiłeś spodnie w sklepie internetowym w rozmiarze M, a otrzymałeś rozmiar L. Chcesz je zwrócić. Co wybrać rękojmie, czy odstąpić od umowy?



W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z niezgodnością z umową. Korzystając z przepisów rękojmi nie będziesz musiał ponosić kosztów zwrotu, sprzedawca jednak nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Zamiast tego może dostarczyć parę spodni we właściwym rozmiarze.

Kupiłeś parę spodni w sklepie internetowym w rozmiarze M. Po przymierzeniu okazuje się że nie pasują.



Źle oceniłeś swój rozmiar? Dzięki prawu do odstąpienia od umowy możesz zwrócić spodnie. Sprzedawca zwróci cenę, w tym koszty wysyłki i wszystkie obowiązujące podatki. Koszt zwrotu pokrywasz samodzielnie, chyba że sprzedawca nie poinformował Cię o tym przed złożeniem zamówienia lub zaoferował Ci bezpłatny zwrot.

Kupiłeś odkurzacz w Internecie, po pierwszym użyciu okazało się, że nie posiada wystarczającej siły ssania.

Zakupiony odkurzacz nie spełnia swojej funkcji? Skontaktuj się ze sprzedawcą tak szybko, jak to możliwe i poproś go o wymianę lub naprawę w ramach rękojmi. Jeżeli odkurzacz przestał działać w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od dostawy (w Polsce w ciągu roku), nie musisz udowadniać, że jest to wynikiem wady produkcyjnej. Sprzedawca nie może obciążyć Cię żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kupiłeś torebkę w sklepie internetowym. Po dostawie okazuje się, że jest podrobiona. Wcale nie taki był twój zamiar!

Torebka jest niezgodna z tym, co zamówiłeś. W ramach rękojmi sprzedawca musi wymienić podrobiony produkt na oryginalny artykuł. Jeśli nie może tego zrobić, masz prawo zażądać zwrotu kosztów. Przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić wiarygodność sklepu internetowego. Jak to zrobić? Sprawdź na: https://konsument.gov.pl/wiarygodnosc-e-sklepu/.

Kupiłeś torebkę w sklepie stacjonarnym. Po powrocie do domu zmieniasz zdanie. Żałujesz dokonania zakupu i chciałbyś zwrócić torebkę do sklepu.

Kupiłeś produkt w tradycyjnym sklepie? Nie masz prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli torebka nie posiada wad, nie można również powoływać się na rękojmię. Mimo że sprzedawcy nie mają prawnego obowiązku, wielu z nich zapewnia swoim klientom możliwość wymiany artykułu lub rezygnacji z zakupu. Sprzedawca może określić warunki wymiany lub rezygnacji według własnego uznania. Oznacza to, że ma prawo zaoferować zwrot w formie vouchera do wykorzystania podczas przyszłych zakupów.

Wyobraź sobie, że zostałeś członkiem serwisu randkowego i przeprowadziłeś kilka rozmów z potencjalnym partnerem. Kilka dni później doszedłeś do wniosku, że ta forma randkowania Ci nie pasuje i chcesz zrezygnować z subskrypcji w ciągu 14 dnu.

Możesz anulować członkostwo. Jeżeli jednak od razu zacząłeś korzystać z serwisu randkowego, wyraziłeś zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie subskrypcji. Usługa została zatem częściowo wykonana. Zachowując prawo do odstąpienia od umowy, sprzedawca może obniżyć zwrot o wartość usług, które już wykonał.

Rękojmia Odstąpienie od umowy Jakie zakupy? Towary konsumpcyjne i usługi. Towary konsumpcyjne i usługi. Wyjątki: https://konsument.gov.pl/prawa-konsumenta-zakupy-przez-internet/ (w sekcji „Jakich towarów nie można zwracać?”). Kupione od? Przedsiębiorców, którzy zobligowani są do stosowania prawa europejskiego. Przedsiębiorców, którzy zobligowani są do stosowania prawa europejskiego. Kupionych w sposób? Każdy sposób zakupu. Na odległość (np. Przez Internet) lub poza lokalem (np. Sprzedaż od drzwi do drzwi) w Europie. Stosowanie Dla osób fizycznych. Dla osób fizycznych. Stan towaru Nowe i używane. Nowe i używane. Problem Niezgodność z ofertą lub wada. Zmiana zdania. Możliwość korzystania

z produktu Normalne korzystanie. Towary: Możesz sprawdzić produkt w taki sam sposób, jak w sklepie. Usługi: jeśli zażądasz natychmiastowego dostarczenia usługi, tracisz częściowo prawa do odstąpienia - proporcjonalnie do zakresu, w jakim korzystałeś z usługi. Termin obowiązywania uprawnienia 2 lata (może być skrócony do 1 roku dla używanych towarów). Przez pierwsze 6 miesięcy (w Polsce przez rok) nie musisz niczego udowadniać, ale w przypadku roszczeń poza tym okresem sprzedawca może wymagać od konsumenta udowodnienia, że ​​wada jest wynikiem niezgodności lub wady produkcyjnej. 14 dni począwszy od dostarczenia towaru lub zamówienia usługi. Jeśli sprzedawca nie poinformuje Cię o tym prawie, okres 14 dni wydłuża się do roku lub o 14 dni od momentu poinformowania konsumenta o prawie. Obowiązek poinformowania sprzedawcy Tak, jak najszybciej po wykryciu problemu - maksymalnie 2 miesiące (w polskim prawie pół roku). Tak, na piśmie (mailowo, listownie) lub za pośrednictwem internetowego formularza. Masz na to 14 dni i nie musisz motywować swojej decyzji. Zwrot towaru Wedle instrukcji sprzedawcy. Zasadniczo w ciągu 14 dni po poinformowaniu sprzedawcy o zamiarze odstąpienia. Nie zwracaj towaru dopóki sprzedawca nie udzieli ci jasnych instrukcji za pośrednictwem swojej strony internetowej, e-mailem lub pocztą. Co mi przysługuje? Naprawa lub wymiana. Ewentualnie zwrot lub obniżenie ceny - pod pewnymi warunkami. Zwrot ceny towaru, kosztów wysyłki do Ciebie (są wyjątki) i wszystkich obowiązujących podatków. Koszty konsumenta Brak. Koszty zwrotu, chyba że sprzedawca nie poinformował o tym w swoim regulaminie lub gdy zgodził się ponieść je samodzielnie.

