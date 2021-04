Wniosek o 500+ do końca kwietnia 2021 r. z ciągłością wypłat

Jak zachować ciągłość wypłaty świadczenia „500+”?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o ważnym terminie na złożenie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”

„Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. – Zachęcam do składania wniosków online, nie ma się czego obawiać, to szybka i bardzo bezpieczna droga" – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czy trzeba składać wniosek o „500+” w 2021 r.?

W ubiegłym roku rodzice nie musieli składać wniosku o świadczenie wychowawcze. Jest to jednak konieczne w tym roku. Obecnie prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Jak można złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze od 1 lutego można złożyć online, a od 1 kwietnia również drogą tradycyjną.

Ważne terminy dla „500+” w 2021 r.

Jak przypomina resort rodziny, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej