„Babcia plus” nowym świadczeniem dla dziadków?

„Babcia plus” i inne węgierskie rozwiązania

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg 19 kwietnia 2021 r. była gościem Radiowej Jedynki. W wywiadzie mówiła o tym, iż ministerstwo od dłuższego czasu obserwuje politykę prorodzinną Węgier. Wśród rozwiązań, które są przedmiotem analizy wymieniła niskooprocentowane kredyty umarzane w zależności od ilości dzieci, które urodzą się w małżeństwie czy świadczenia dla dziadków. Polega to na tym, iż dziadkowie przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od 1. do 3. roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru czy mama wraca do pracy.

Zdaniem minister bardzo ważne są dofinansowania do aut dla dużych rodzin i zwolnienie z podatku dla kobiet, które urodziły co najmniej czworo dzieci.

reklama reklama



Babcia plus” – czy program zostanie wprowadzony?

„Nie mówię, że my te rozwiązania będziemy transponować do naszych rozwiązań, ale (…) te rozwiązania są też analizowane i przede wszystkim ich wpływ na podniesienie dzietności w poszczególnych krajach” – mówiła szefowa resortu rodziny.

Polityka prorodzinna w Polsce

W Polsce rozwojowi polityki prorodzinnej oraz wzrostowi dzietności służą obecnie m.in. takie programy jak:

Program „Rodzina 500+”

Program ten został wprowadzony w 2016 r. Po zmianach świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Program „Dobry start”

Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł przyznawane jest w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Karta Dużej Rodziny

Ten rodzaj wsparcia polega na możliwości korzystania przez rodziny wielodzietne z określonych zniżek.

Program MALUCH+

W ramach programu podmioty organizujące instytucjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą otrzymać dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki

Warto tu wymienić również świadczenia rodzinne takie jak m.in. tzw. becikowe czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.