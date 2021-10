Rezolucja PE w sprawie wyroku TK

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Co znalazło się w tym dokumencie?

Wnioski o ochronę międzynarodową - MSWiA odpowiada RPO

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową w strefie przygranicznej to naruszenie prawa. Jaka jest odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?

Zarzuty za przestępstwa z nienawiści - jakie statystyki?

Prokuratura Krajowa przekazała Rzecznikowi Praw Obywatelskich dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści.

Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe - poprawki w projekcie

Sejmowa podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu zmian do projektu noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

300 plus - coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do kiedy należy dopełnić formalności?

Minimalna emerytura w 2022 roku - ile wyniesie?

Minimalna emerytura w 2022 roku to ponad 1300 zł? O waloryzacji mówiła w radiowej Jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Rękojmia za wady towarów – nowe przepisy od 2022 roku

Rękojmia za wady towarów. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/771 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Dyrektywa ma głównie eliminować bariery prawne na rynku wewnętrznym Unii oraz wzmocnić ochronę konsumentów w odniesieniu do umów sprzedaży. Jej przepisy zostały utrzymane w ramach harmonizacji maksymalnej. Jest to istotne, ponieważ państwa członkowskie nie mają obecnie co do zasady swobody we wprowadzaniu surowszych lub łagodniejszych norm prawnych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów. Dyrektywa przewiduje m.in.: rozszerzenie ochrony przewidzianej w dyrektywie na podmioty ją nieobjęte lub ustanowienie dodatkowych środków prawnych pozwalających na podwyższenie ochrony konsumentów. Dyrektywa wprowadza szereg nowych rozwiązań, na które warto się przygotować.

Z życia dewelopera: Prospekt informacyjny do umowy deweloperskiej

Czym jest prospekt informacyjny do umowy deweloperskiej? Co powinien zawierać i jak go przygotować?

Opłaty za pobyt w DPS - nowe zwolnienia dla członków rodziny

Opłaty za pobyt w DPS według zmienionych zasad zakłada nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, przyjęta przez rząd. Jakie zwolnienia przewidziano dla członków rodziny pensjonariusza?

Czternasta emerytura 2022 – kiedy wypłata w przyszłym roku?

Czternasta emerytura w 2022 r.? Część emerytów i rencistów otrzyma wypłatę świadczenia w przyszłym roku.

Doręczenia elektroniczne - od kiedy?

Doręczenia elektroniczne to zmiana, która dotyczy podmiotów publicznych i niepublicznych. Od kiedy nowe obowiązki obejmą poszczególne grupy?

Kiedy jest Black Friday w 2021 r.?

Kiedy jest Black Friday w 2021 r.? Jak korzystać z wyprzedaży? Na co uważać? Jakie prawa przysługują konsumentom?

Adam Bodnar o polexicie i kryzysie na granicy [PODCAST]

Adam Bodnar w rozmowie z Martą Zdanowską wypowiada się o polexicie i kryzysie na granicy. Jak Komisja Europejska może zareagować na wyrok TK? Czy możliwy jest polexit? Co z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej?

Pierwsze oferty publiczne - na co uważać?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi jak inwestować w spółki debiutujące na giełdzie, czyli pierwsze oferty publiczne (IPO).

Groszowe emerytury - ZUS mniej obciążony

Groszowe emerytury nie będą już tak bardzo obciążać ZUS. Czego mają dotyczyć planowane zmiany?

Propozycje ugodowe banków – na co zwrócić uwagę?

Propozycje, z którymi obecnie wychodzą banki do kredytobiorców banki są znacznie zróżnicowane. Jak ocenić ich realną wartość?Od czego zacząć?

Spłaszczenie struktury sądów - reforma wymiaru sprawiedliwości

Spłaszczenie struktury sądów zakłada reforma wymiaru sprawiedliwości. Na czym miałyby polegać zmiany?

Konto dla dziecka wykorzystywane do uchylania się od alimentów?

Konto dla dziecka bez jego zgody może założyć rodzic, mający zaległości alimentacyjne. Na problem możliwego wykorzystywania rachunku do uchylania się od obowiązku alimentacyjnego zwrócono uwagę w jednej z interpelacji poselskich.

Koroner w Polsce – zmiany

Koroner w Polsce? Wprowadzenie nowej instytucji zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

500 plus z podwyżką? Polacy podzieleni [BADANIE]

500 plus z podwyżką? Najwięcej zwolenników tego rozwiązania jest wśród samych beneficjentów świadczenia.

500 plus - ZUS przyjmie wniosek online

Wniosek o "500 plus" złożymy tylko online, a obsługą programu zajmie się ZUS. Zmiany będą wprowadzane stopniowo.

Wszystkich Świętych 2021 - co z cmentarzami?

We Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada 2021 r. cmentarze będą otwarte. Tak wynika z zapowiedzi ministra zdrowia.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS - dla kogo?

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS. Dla kogo przewidziano ten rodzaj wsparcia? Czym dodatek pielęgnacyjny różni się od zasiłku pielęgnacyjnego?

Spoofing – co to jest i jak się chronić?

Spoofing to nowa metoda oszustów, którzy wyłudzają dane wrażliwe czy pieniądze. Co to oznacza w praktyce? Na co powinniśmy uważać?

Czternasta emerytura z KRUS w 2021 r.

„Czternasta emerytura”, czyli kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów zostanie wypłacona przez KRUS w terminach płatności świadczeń.