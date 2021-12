Nowe obostrzenia - grudzień, święta 2021

Nowe obostrzenia na grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. ogłosił 7 grudnia Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Jakie obostrzenia od 15 grudnia wprowadza się w Polsce? Jakie są limity na Święta Bożego Narodzenia?

Nowe obostrzenia - grudzień i święta 2021

Dnia 7 grudnia 2021 r. na konferencji o godz. 13:00 zostały ogłoszone nowe obostrzenia na grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. Czy obostrzenia dotyczą również Świąt Bożego Narodzenia? Czy będą wzmocnione obostrzenia w stosunku do niezaszczepionych? Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w związku z dużą liczbą zakażeń i zgonów, a także nowym wariantem koronawirusa, należy podjąć bardziej radykalne decyzje. Stąd nowe obostrzenia. Nie przewidziano jednak limitów liczby uczestników spotkań rodzinnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

WAŻNE: Na dzień 7 grudnia 2021 r. jest w Polsce 19 366 kolejnych zakażeń i 504 zgonów na COVID-19.

Obostrzenia od 15 grudnia 2021 r.:

wprowadza się obowiązkowe testy dla współdomowników osoby zakażonej COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy zamknięte zostają dyskoteki i kluby (wyjątkiem jest 31 grudnia i 1 stycznia do maksymalnej liczby 100 osób) wprowadza się niższy limit obłożenia w restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych - do 30% (od 15 grudnia 2021 r.) w kinach wprowadza się zakaz konsumpcji wprowadzony zostaje limit 75% obłożenia w transporcie zbiorowym (od 15 grudnia 2021 r.) osoby przylatujące spoza strefy Schengen zobowiązane są do wykonania testu na COVID-19 na co najmniej 24 godz. wcześniej

Czy będzie lockdown?

Całkowitego lockdownu nie będzie. Wcześniej zapowiadano, że mają zostać wprowadzone ograniczenia mobilności społecznej i zmiany limitów. Nowe ograniczenia mają dotyczyć przede wszystkim osób niezaszczepionych. Sprowadzają się m.in. do zmniejszenia limitów obłożenia w miejscach takich jak restauracje, kościoły, teatry, kina z 50% do 30%. Dochodzi do tego nauka zdalna w okresie świąteczno-noworocznym. Zdecydowano się na zamknięcie klubów i dyskotek.

Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia

Wprowadza się naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. Od 10 stycznia uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Nauka zdalna w okresie świąteczno-noworocznym nie dotyczy przedszkoli i żłobków.

Obowiązkowe szczepienia od 1 marca 2022 r.

Co więcej, prowadza się obowiązkowe szczepienia od 1 marca 2022 r. dla wybranych grup pracowniczych: medycy, nauczyciele i służby mundurowe. Są to osoby najbardziej narażone na zakażenie covid-19. Osoby te pełnią również ważne funkcje w społeczeństwie.

Darmowy test na COVID-19 dla pracowników

Wprowadza się dostęp do darmowego testu na obecność koronawirusa dla wszystkich pracowników. Wydaje się, że w końcu zostanie rozstrzygnięta kwestia pracowników w kontekście covid. Na konferencji ogłoszono, że każdy pracownik będzie miał prawo do darmowego testu na koronawirusa, a pracodawca będzie mógł od niego oczekiwać wyniku tego testu. Zapowiedziano, że w ciągu tygodnia projekt ten zostanie skierowany do prac.