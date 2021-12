Świadczenie pieniężne dla działaczy antykomunistycznych oraz osób represjonowanych– prezydent podpisał ustawę

Osoby walczące w przeszłości z systemem komunistycznym w Polsce otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać?

Świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych – warunki do spełnienia

Świadczenie pieniężne przysługuje osobie, której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r. prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Działalność ta musiała trwać łącznie przez co najmniej 12 miesięcy i być zagrożona odpowiedzialnością karną.

Z kolei osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r. miała ograniczoną wolność z powodów politycznych.

Decyzję w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będzie wydawał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Sposób wypłacania świadczenia

Świadczenie to będzie wypłacane jest z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, co oznacza, że nie jest konieczne składanie wniosku o jego przyznanie.

Zostanie ono przekazane do dnia 31 marca 2022 r. i w następujący sposób:

1) osobie pobierającej świadczenie pieniężne – w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego;

2) osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju – przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3) osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą – w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej.

Wysokość świadczenia

Świadczenie będzie jednorazowe i wyniesie 3 tys. złotych i zostanie zwolnione z podatku od osób fizycznych.

Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty jego obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.