Producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, będą się mogli ubiegać o kredyt z dopłatami do oprocentowania. Uruchomienie tego wsparcia nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską.

Rolnicy otrzymają kredyty preferencyjne dla producentów rolnych poszkodowanych przez wojnę

Producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej będą się mogli starać o wsparcie w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych do 31 grudnia 2023 r. Okres otrzymywania pomocy to maksymalnie 36 miesięcy, oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę w skali roku będzie wynosić 2 proc., a kwota kredytów udzielonych jednemu producentowi rolnemu nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł.

Jak skorzystać z kredytu preferencyjnego dla rolników?

Kredyty będą udzielane przez banki, które podpisały lub podpiszą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o współpracy i zdecydują się na wprowadzenie takich kredytów do swojej oferty. Weryfikacja wniosków rolników należy do banków, a pomoc ARiMR będzie polegała na spłacaniu za rolnika części oprocentowania. By zainteresowani tym wsparciem mogli z niego skorzystać, potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.