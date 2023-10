31 października upływa termin przedłużenia w ZUS prawa do otrzymywania renty rodzinnej ZUS przez studentów. Niedopełnienie formalności sprawi, że ZUS przestanie wypłacać pieniądze. Złożenie wniosku po terminie może co prawda prawo do renty rodzinnej przywrócić, ale pieniądze za październik i ewentualnie następne miesiące zwłoki przepadną bezpowrotnie.

Renta rodzinna to świadczenie, które ZUS wypłaca uprawnionym osobom po śmierci emeryta lub rencisty albo osobom uprawnionym do takich świadczeń, które w dniu śmierci były niezdolne do pracy. W kręgu uprawnionych są dzieci do ukończenia szesnastu lat, a w przypadku gdy się uczą – nawet do ukończenia 25. roku życia, o ile studiują.

Renta rodzinna dla dzieci

W kręgu uprawnionych do renty rodzinnej, zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, a bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Gdy dzieci się uczą – mają prawo do pobierania renty rodzinnej z ZUS do ukończenia 25 lat. Przy czym jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty ZUS przedłuża do zakończenia tego roku studiów.

Do renty rodzinnej poza dziećmi uprawnieni są też inni członkowie rodziny – od współmałżonka (w tym na określonych warunkach także rozwiedzionego) po rodzeństwo, wnuki czy rodziców. Z tym, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – ZUS dzieli po równo między uprawnionych.

Renta rodzinna wynosi: 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby lub 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Przy czym ZUS sprawdza i uwzględnia wszelakie uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, do jakich mógł mieć prawo w chwili śmierci.

Ponadto tak ustalona renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Z kolei zgodnie z przepisami przywołanej ustawy najniższa renta rodzinna wynosi tyle samo co najniższa emerytura – aktualnie więc 1 588,44 zł.

Jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do najniższej renty rodzinnej.

Renta jest co roku podwyższana (waloryzowana).

Jak ZUS wypłaca rentę rodzinną

Rentę rodzinną student, podobnie jak każda inna uprawniona do niej osoba otrzymuje od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożył wniosek o rentę.

Gdy wniosek został złożony w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje renta lub w następnym miesiącu, to wówczas ZUS wypłaca rentę rodzinną od dnia śmierci tej osoby.

Samo świadczenie wypłacane jest na dwa sposoby: za pośrednictwem poczty lub na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Gdy student mieszka i uczy się za granicą, na jego wniosek rentę rodzinną ZUS będzie wypłacał osobie zamieszkałej w Polsce, którą upoważni się do odbioru świadczenia albo na rachunek bankowy studenta, ale w Polsce.

Wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej

Ponieważ warunkiem otrzymywania renty rodzinnej przez dziecko po ukończeniu 16. roku życia jest kontynuowanie nauki, trzeba dokumentować ten fakt, wypełniając w tym celu wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej.

Dla wniosków takich są ściśle określone terminy. Ich niedotrzymanie pozbawia wypłaty renty rodzinnej. Co prawda złożenie wniosku po terminie przywróci wypłatę świadczenia, ale za miesiące zwłoki przepadnie ono bezpowrotnie.

Jak wyglądają te terminy?

W przypadku studentów, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole wyższej obowiązkowe jest złożenie do ZUS wniosku o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej do końca września, podobnie jak dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo do końca października taki student musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie z dziekanatu, iż rozpoczął studia.

Studenci drugiego roku i lat następnych wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej składają każdego roku do 31 października.

Jeśli uczelnia wydała zaświadczenie obejmujące cały okres studiów, to ZUS nie wymaga od takiego studenta potwierdzenia studiowania co roku, ale w każdym terminie może sprawdzić czy pobierający rentę rodzinną faktycznie w dalszym ciągu studiuje. Jeśli ZUS stwierdzi, że student został skreślony z listy studentów danej uczelni, zażąda zwrotu renty rodzinnej – z odsetkami.