Sąd we Włoszech: Niemcy mają wypłacić odszkodowania od 50 tys. do 25 tys. euro rodzinom dwóch ofiar zbrodni z czasów II wojny

W dniu 13 listopada 2023 r. Sąd we Florencji wydał wyrok, w którym nakazał Niemcom wypłatę odszkodowań rodzinom dwóch ofiar zbrodni popełnionych podczas drugiej wojny światowej. W uzasadnieniu uznano, że były to zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Sąd nakazał temu krajowi wypłatę odszkodowania w wysokości od 25 do 50 tysięcy euro.

Włochy: Sąd nakazał Niemcom wypłatę odszkodowań rodzinom dwóch ofiar zbrodni z czasów wojny Wyrok sądu, wyjaśniła Ansa, dotyczy odszkodowania dla 88-letniej kobiety, której ojciec został zamordowany przez Niemców wraz z 11 innymi osobami w miejscowościach San Casciano i Tavarnelle Val di Pesa w Toskanii w lipcu 1944 roku. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że była to zbrodnia przeciwko ludzkości.



Również w związku z innymi niemieckimi zbrodniami w tym regionie Włoch odszkodowanie w wysokości 25 tysięcy euro wraz z odsetkami przyznano rodzinie włoskiego partyzanta, który był torturowany, a następnie został zamordowany w czerwcu 1944 roku. Uznano to za zbrodnię wojenną. REKLAMA Niemcy nie wypłacają odszkodowań wojennych. Jak radzą sobie z tym Włochy? Niemcy nie wypłacają odszkodowań zasądzanych przez włoskie sądy. Dlatego poprzedni rząd Mario Draghiego utworzył fundusz z krajowego planu odbudowy na wypłatę takich odszkodowań.

(PAP)

sw/ mms/