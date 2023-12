Podwyższenie kapitału spółek górniczych oraz publicznego radia i telewizji. Do Sejmu trafiła autopoprawka do projektu ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

Do Sejmu trafiła autopoprawka do projektu ustawy okołobudżetowej na 2024 r. Jak tłumaczyła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jej celem jest m.in. zapewnienie środków na podwyższenie kapitału spółek górniczych oraz publicznego radia i telewizji.

Wsparcie górnictwa, inwestycji półprzewodnikowych, radiofonii i telewizji oraz uczelni w 2024 r.

Przekazanie w przyszłym roku różnym instytucjom obligacji o wartości nominalnej 13,7 mld zł - na wsparcie górnictwa, inwestycji półprzewodnikowych, radiofonii i telewizji oraz uczelni - przewiduje autopoprawka do rządowego projektu przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej, która trafiła do Sejmu.

Podwyższenie kapitału spółek górniczych oraz publicznego radia i telewizji

Chodzi o autopoprawkę do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawy okołobudżetowej, przyjętą przez rząd Mateusza Morawieckiego w ubiegły piątek. Jak tłumaczyła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jej celem jest m.in. zapewnienie środków na podwyższenie kapitału spółek górniczych oraz publicznego radia i telewizji.

Z Oceny Skutków Regulacji - dołączonej do autopoprawki - wynika, że zmiana przewiduje przekazanie w 2024 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 3,5 mld zł ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji celem realizacji rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Możliwe będzie też przekazanie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 7 mld zł ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin.

Minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzyma skarbowe papierów wartościowych o wartości nominalnej 1 mld zł na podwyższenie kapitałów zakładowych jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Ponadto dopuszcza się przekazanie skarbowych papierów wartościowych o wartości 2,2 mld zł uczelniom publicznym lub uczelniom uprawnionym do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej.

Jak wskazano w OSR, działania te spowodują wzrost państwowego długu publicznego (definicja krajowa) oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) o wartość nominalną przekazanych skarbowych papierów wartościowych. (PAP)

