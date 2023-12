Dzisiaj premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie swoje expose, w którym przedstawił program działania swojego rządu; głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów zaplanowano o godz. 16. Oglądaj transmisję online z dzisiejszych obrad Sejmu!

Premier Tusk w swoim expose w Sejmie (opis)

Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza; polska polityka od kilku lat zatraciła powagę debaty publicznej - mówił dzisiaj w Sejmie podczas expose premier Donald Tusk.

Tusk na wstępie wystąpienia przypomniał, że 16 lat temu po raz pierwszy wygłaszał expose jako premier, które trwało ponad trzy godziny. "Chciałem wtedy powiedzieć o wszystkim, byłem premierem debiutantem" - przyznał i dodał, że wyciągnął z tego wnioski.

"W związku z tym dzisiaj skupię się na sprawach najpoważniejszy. Jestem przekonany, że ten podniosły moment, bo takim przecież jest ten dzień, wymaga poważnej narracji. Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza. Premier dodał, że "polska polityka od kilku lat zatraciła powagę debaty publicznej".

Premier podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, "może być, bo na to zasługuje, najlepszym miejscem na Ziemi". "Chciałbym podziękować Polsce. Jestem bardzo dumny z mojego kraju, Polek i Polaków, także za to, że w kluczowej chwili potrafiliśmy się nadzwyczajnie zmobilizować i doprowadzić do tego, według niektórych niemożliwego, przełomu. Dzięki wam ta kluczowa chwila stała się w pewnym sensie momentem dziejowym" - mówił Donald Tusk.

Wyraził przekonanie, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w polskim kalendarzu. "Myślę, że 15 października przejdzie do historii jako dzień, nie pierwszy raz, pokojowego buntu, buntu na rzecz wolności i demokracji, trochę podobnie jak 31 sierpnia 1980 r. czy 4 czerwca, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, wolność po zwycięstwie Solidarności" - wskazał premier. I dodał: "Wyborcy wyłonili w głosowaniu nową rządową koalicję, którą będziemy nazywać, jeśli państwo pozwolicie, koalicją 15 października".

Sejm wznowił obrady; expose premiera Donalda Tuska

W dzisiejszym harmonogramie obrad Sejmu najwięcej czasu poświęcono kwestii expose nowego premiera, lidera KO Donalda Tuska, który został w poniedziałek wybrany na prezesa Rady Ministrów przez Sejm głosami posłów KO, PSL-TD, Polski 2050-TD i Lewicy - po tym, jak wotum zaufania od Sejmu nie uzyskał rząd Mateusza Morawieckiego (PiS).

Obrady rozpoczną się od expose Tuska; następnie posłowie będą dyskutować nad jego wystąpieniem i wnioskiem o udzielenie wotum zaufania zaprezentowanemu przez niego rządowi. Przewidziano 10- minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Debata ma zakończyć się o godz. 16, następnie posłowie zagłosują nad udzieleniem nowemu rządowi wotum zaufania.

Na expose Tuska przybyli m.in. byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek, była premier Hanna Suchocka, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, europoseł KO i kandydat na ministra SZ Radosław Sikorski, byli marszałkowie Senatu: Tomasz Grodzki oraz Bogdan Borusiewicz, były marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, a także prezes NBP Adam Glapiński.

Donald Tusk - expose nowego premiera Premier Donald Tusk na sali obrad Sejmu PAP

Dzisiaj w Sejmie expose Tuska i głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu

Jak wynika z porządku obrad Sejmu, przedstawienie przez premiera programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów zaplanowano w godzinach 10-16; przewidziane są 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godz. 16 ma odbyć się głosowanie.

W ubiegły piątek Tusk - odnosząc się do swojego wstąpienia w Sejmie - zapowiedział, że będzie chciał skupić się na planowanych działaniach, zastrzegając, że nie może pominąć tego, co się dzieje w ostatnich dniach i tygodniach. "PiS postanowił wykorzystać ostatnie tygodnie do dewastowania, demolowania państwa polskiego, do rozrzucania pieniędzy pełnymi garściami dla swoich. Staramy się to dokładnie monitorować. Co się da, zatrzymamy" – stwierdził Tusk.

Zapowiedział również, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ oraz 30 proc. podwyżek dla nauczycieli. Zadeklarował też, że będzie robił wszystko, żeby zapowiedź z kampanii wyborczej dot. 100 konkretów na 100 dni zrealizować w maksymalnym stopniu. Wskazał, że jego zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł. "Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie zdarzy" - powiedział.

Audyt w ministerstwach

Tusk zapowiedział też wtedy audyt w ministerstwach, a także przegląd kadr, bo - jak mówił - wiele osób znalazło się w urzędach i instytucjach po znajomości. Dodał, że będą pracowały też zespoły interdyscyplinarne, w których będzie prokuratura. Wskazywał też na marnowanie i rozdawnictwo pieniędzy, do jakich dochodziło w ostatnich tygodniach, w związku z czym poinformował, że od razu po powołaniu rządu będzie wymagał od swoich ministrów błyskawicznych działań służących wyjaśnieniu i zastopowaniu "strumienia złych decyzji".

W poniedziałek lider wchodzącego w skład koalicji rządzącej PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że oczekuje, iż wystąpienie Tuska pokaże filozofię funkcjonowania nowego rządu. "Mamy do siebie na tyle zaufania, że każdy z nas wie, co drugi powie w odpowiednim momencie" - podkreślił lider ludowców.

Donalda Tuska jako premier

Sejm wybrał w poniedziałek 11 grudnia wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej w poniedziałek posłowie w głosowaniu nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejął w tej sytuacji Sejm. Jedynym kandydatem, zgłoszonym przez przedstawicieli większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica, na to stanowisko był Donald Tusk.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

Sejm na żywo dzisiaj [12 grudnia]

Oglądaj transmisję online na żywo z dzisiejszych obrad Sejmu. Wideo pochodzi z kanału youtube, jest relacją z obrad w dniu 12 grudnia 2023 roku. Dzisiejszy dzień to expose nowego premiera Donalda Tuska oraz głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów.

A poniższe wideo jest relacją z obrad Sejmu, które odbyły się w dniu 11 grudnia 2023 roku. W tym dniu Sejm wybrał Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki wygłosił expose, nie uzyskał jednak większości, doszło więc do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybrał nowego premiera.