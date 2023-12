Koniec projektu "Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". Jest zapowiedź ustawy o asystencji

Kończy się realizacja projektu "Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podsumowała projekt i zapowiedziała przygotowanie ustawy o asystencji.

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

REKLAMA

31 grudnia 2023 r. kończy się realizacja projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". Projekt realizowało Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerami byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

REKLAMA

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Mają one zapewnić możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowanie projektu i zapowiedź ustawy o asystencji

Na konferencji podsumowującej realizację projektu "Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że jest to bardzo ważny projekt oraz że bardzo się cieszy, że będzie mogła korzystać z już wypracowanego dorobku.

Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała przygotowanie ustawy o asystencji. Stwierdziła, że w pracach będzie niezwykle przydatny standard asystencji. Wymieniła także m.in. instrumenty budżetu osobistego, asystę prawną, wsparcie wytchnieniowe, wspomagającą alternatywną komunikację oraz fundusze wspierające.

Polityka wobec osób niepełnosprawnych zgodna z Konwencją ONZ

REKLAMA

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest bardzo ważnym dokumentem, którego ma zamiar się trzymać. Podkreśliła, że "To, co jest niezwykle istotne i to, co będzie przyświecało także ministerstwu w dalszych pracach nad wdrażaniem rozwiązań (...) to to, że projekt był realizowany zgodnie z kierunkiem wyznaczanym przez Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Będę chciała, by polityka wypracowywana, polityka wobec osób z niepełnosprawnościami wypracowywana w resorcie, na czele którego mam zaszczyt stanąć, sprzyjała i była zgodna z tymi standardami" - dodała.