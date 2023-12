Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Można wypożyczyć aparaty słuchowe

D. Tusk: 1500 zł dla matek. Miesięcznie. Na żłobek albo opiekunkę dla dziecka do 3 lat. A co z 2150 zł z Bonu Opiekuńczego (niepełnosprawni i niedołężni)?

Expose Donalda Tuska: Premier potwierdził na 2024 r. 1500 zł dla matek dzieci w wieku do 3 lat, które pójdą do pracy. 1500 zł pozwoli im wynająć opiekunkę do dziecka albo opłacić żłobek. To tzw. "babciowe". Nie wiemy, co z obiecanym "Bonem Opiekuńczym".