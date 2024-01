Znamy daty wyborów samorządowych 2024 r. Premier Tusk podał najbardziej prawdopodobne daty wyborów samorządowych

Co z podwyżkami dla pracowników pomocy społecznej w 2024 r.? Opracowano projekt ustawowego podniesienia płac pracowników pomocy społecznej w formie dodatków do pensji

Jak się okazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawowego podniesienia płac pracowników pomocy społecznej w formie dodatków do pensji. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej liczy na to że zostanie on zrealizowany. Jest apel do Premiera.