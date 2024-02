Czy zakaz handlu w niedziele zostanie cofnięty? Politycy obiecują, Polacy są podzieleni, a centra handlowe popierają

Jedną z obietnic wyborczych złożonych przez obecną koalicję rządzącą było zniesienie zakazu handlu w niedziele. Zakaz ten mocno dzieli Polaków. Czy zakaz handlu w niedziele wkrótce zostanie cofnięty?

Handel w niedziele? Za, a nawet przeciw!

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 r. Wtedy zaczęto wprowadzać ograniczenia, początkowo dotyczące części niedziel w miesiącu. Obecnie sklepy są czynne zaledwie w kilka niedziel w roku. W każdą niedzielę mogą być natomiast otwarte tylko niewielkie placówki, o ile za kasą stoi właściciel.

REKLAMA

REKLAMA

Polacy są podzieleni co do przywrócenia handlu w niedziele. Według najnowszego sondażu UCE RESEARCH i Grupy Offerista, obecnie 46% ankietowanych opowiada się za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele, a 44% jest temu przeciwnych. Natomiast 10% ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.

Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Handlu, wynik 46% do 44% nie wskazuje, która grupa ma przewagę, jeżeli chodzi o to, czy niedziele powinny być handlowe. „Dla wielu pracowników możliwość posiadania wolnych niedziel jest wartością samą w sobie. Warto też dodać, iż z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw obecna sytuacja jest korzystna o tyle, że pozwala im nawiązać walkę konkurencyjną z sieciami dyskontów, które używają agresywnych narzędzi marketingowych, żeby przekierować ruch konsumentów na piątki i soboty” – dodał Ptaszyński.

„Ubywa osób chcących powrotu do sytuacji, która miała miejsce przed 1 marca 2018 r.” – zauważa Robert Biegaj, ekspert z Grupy Offerista. „Wynika to przede wszystkim z faktu, że Polacy przyzwyczaili się już do obecnej sytuacji i coraz mniej im ona przeszkadza” – dodaje ekspert.

Obietnice koalicji rządzącej

REKLAMA

Obecna koalicja rządząca obiecywała przed wyborami, że zlikwiduje zakaz handlu. Według serwisu agencyjnego MondayNews Koalicja Obywatelska zniesie ten zakaz. KO zapowiada, że każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu oraz podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewentualne zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni powinny być poprzedzone szeroką dyskusją, w tym z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego. Jednak resort pracy nie mówi o tym, czy i kiedy zajdą zmiany. Nie wskazuje też, czy w tym zakresie są czynione jakieś kroki. Wymienia tylko działania, które trzeba wykonać. Ale jeśli przywrócenie handlu w niedziele będzie opóźniane, to odsetek zwolenników będzie malał.

Centra handlowe popierają zmianę

Jeśli chodzi o kwestie oceny liberalizacji zakazu niedzielnego handlu, to zmiany zdecydowanie popierają centra handlowe. „Takie obiekty powinny być otwarte w godzinach, które są atrakcyjne dla klientów i najemców. W tej kwestii wspieramy oczekiwania i postulaty podmiotów prowadzących działalność w centrach i parkach handlowych” – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Źródło: MondayNews Polska