Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Kiedy się odbędą?

Rodzice małych dzieci mogą uzyskać z ZUS dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To świadczenie jest potocznie zwane „żłobkowym”. Warto wiedzieć, że prawo do tego dofinansowania nie zależy od dochodów rodzica ani rodziny. Dofinansowanie można dostawać także wtedy, gdy pobiera się 800 plus. Wniosek o to dofinansowanie można składać do ZUS-u najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.