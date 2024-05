Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić za pomocą telefonu

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że z pomocą aplikacji mObywatel 2.0 można jednorazowo zmienić miejsce głosowania. Jak to zrobić?

Resort przypomina, że 9 czerwca odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. "Weź w nich udział i zdecyduj o przyszłości Polski oraz Europy. Skorzystaj z cyfrowych rozwiązań, dzięki którym łatwo sprawdzisz informacje o swoim prawie wyborczym, miejscu głosowania, a także złożysz online wnioski o jednorazową zmianę miejsca głosowania czy dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców" - poinformował resort.

Aplikacja mObywatel 2.0 wskaże adres lokalu wyborczego

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej wskazano, że w aplikacji mObywatel 2.0, za pomocą telefonu, można sprawdzić dane w rejestrze wyborców, prawo wyborcze, adres lokalu wyborczego, w którym można zagłosować. "Aplikacja przekieruje Cię także do odpowiedniego wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania, jeśli na przykład data wyborów pokrywa się z innym ważnym dla Ciebie wydarzeniem, jak uroczystość rodzinna lub wcześniej zaplanowany wyjazd. Zrobisz to także w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu (telefonie, komputerze lub tablecie) – przejdź do wniosku online" - radzi resort.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą głosować obywatele i obywatelki krajów należących do Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Każdy może oddać swój głos tylko raz - przypomniało MC.

Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjne to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mogą oddać głosu osobiście - przekonuje resort. "Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub w dniu głosowania masz ukończone 60 lat i nie możesz zagłosować osobiście, zgłoś swojego pełnomocnika. To upoważniona przez Ciebie osoba, która ma czynne prawo wyborcze i zagłosuje w wyborach w Twoim imieniu" - informuje ministerstwo.

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika należy złożyć najpóźniej 9 dni przed dniem wyborów, a wniosek o głosowanie korespondencyjne - najpóźniej 13 dni przed dniem wyborów.

Potwierdź tożsamość mDowodem

MC przypomniało, że podczas wyborów europejskich 9 czerwca swoją tożsamość można potwierdzić za pomocą mDowodu, który jest pełnoprawnym elektronicznym dokumentem tożsamości w aplikacji mObywatel 2.0. Można to zrobić za pomocą mObywatela 2.0 w telefonie także w trybie offline, bez dostępu do internetu.

Aplikację mObywatel 2.0 można pobrać bezpłatnie z oficjalnych sklepów: Google Play dla urządzeń z systemem Android oraz App Store dla urządzeń z systemem iOS.

Kolejne takie wybory za 5 lat

Resort informuje, że wybory europejskie obywają się raz na 5 lat, ostatnie odbyły się w 2019 r. W czerwcu br. w Polsce zostanie wybranych łącznie 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. W całej Unii Europejskiej będzie ich 720, o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami.

"Udział w wyborach – bez względu na to, czy mają one charakter lokalny, państwowy czy europejski – jest ważny, bo daje możliwość zadecydowania o tym, w jakim kraju chcemy żyć i jakiej przyszłości chcielibyśmy dla naszych bliskich. 20-letnia obecność Polski w Unii Europejskiej zaowocowała rozwojem naszego kraju w wielu dziedzinach. Parlament Europejski zajmuje się bowiem sprawami ważnymi dla większości z nas, takimi jak: środowisko, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka, prawa konsumentów, migracja" - podkreślił resort.