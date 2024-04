1000 zł dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Kiedy?

Rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej. W tym celu, w 2024 roku środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym. Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku.

Osoby sprawujące profesjonalnie rodzinną pieczę zastępczą w formach zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka zapewniają ochronę dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom, które dla własnego bezpieczeństwa muszą być odebrane z rodzin biologicznych. Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego. – podkreśla Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ile osób dostanie wsparcie

Zawarte w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozwiązanie obejmie niemal 3 tys. osób: ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych, a także ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.