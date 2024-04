Ustawa deregulacyjna: Nowelizacja Kodeksu cywilnego - umowa leasingu będzie wymagała zachowania formy dokumentowej

Rząd pracuje nad projektem ustawy deregulacyjnej, która ma ułatwić działalność gospodarczą. Jedną z proponowanych zmian jest nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie umowy leasingu.

Ustawa deregulacyjna – nowelizacja

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

REKLAMA

Wśród projektowanych rozwiązań znajduje się nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Forma dokumentowa umowy leasingu

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego zawierają wymóg zawarcia umowy leasingu w formie pisemnej. Niezachowania formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność umowy leasingu.

Projektowana ustawa deregulacyjna umożliwi zawieranie umów leasingu w formie dokumentowej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Dzięki tej zmianie zostanie usprawnione i przyspieszone zawieranie tego typu umów, a to wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo stron obrotu.

Upomnienie także w formie dokumentowej

W związku z powyższą zmianą w projekcie ustawy deregulacyjnej zaproponowano także wprowadzenie dodatkowych zmian przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Obecnie Kodeks cywilny przewiduje konieczność dokonania na piśmie upomnienia bądź wyznaczenia dodatkowego terminu przez finansującego korzystającemu. Jednak projektodawca uznał, że jeśli liberalizacji ulec ma sama forma prawna zawarcia umowy leasingu, to nie ma przeszkód, by także i wspomniane czynności nie mogły zostać dokonane w inny sposób. Z tego względu zaproponowano, by możliwe to było także w formie dokumentowej lub elektronicznej.

Projektodawca nie przewiduje, by te zmiany w negatywny sposób mogło to wpływać na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w tym także na kwestie praw stron umowy. Przyczynią się to natomiast do usprawnienia procesu dochodzenia ewentualnych uzasadnionych roszczeń.

Wejście w życie ustawy deregulacyjnej

Projekt zakłada, że przepisy ustawy deregulacyjnej – z jednym wyjątkiem - wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.