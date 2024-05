Od 1 czerwca instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta. Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL oznacza, że przestępcy nie będę mogli go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na cudze dane. Instytucja finansowa, która udzieli tego typu kredytu, nie będzie mogła dochodzić z tego tytułu roszczeń wobec ofiary przestępstwa. To czy numer PESEL jest zastrzeżony będą sprawdzać także notariusze i operatorzy telekomunikacyjni.

Dlaczego warto zastrzec PESEL

Co możesz robić, mając zastrzeżony PESEL

Kto i kiedy sprawdzał numer PESEL Dlaczego warto zastrzec PESEL REKLAMA Z danych wynika, że co około 40 minut ktoś pada ofiarą oszustwa związanego z wyłudzeniem danych. Aby uchronić się przed skutkami kradzieży tożsamości, można skorzystać między innymi z usługi Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. To najszybszy i najprostszy sposób, żeby to zrobić. Swój PESEL można zastrzec również w urzędzie gminy lub w serwisie mObywatel (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie). REKLAMA – Zachęcamy każdego do zastrzeżenia swojego numeru PESEL, dzięki temu można uniknąć ryzyka i odpowiedzialności w przypadku gdy przestępca posłuży się tożsamością obywatela i zaciągnie na jego dane kredyt lub pożyczkę, ale także gdy będzie próbował wyrobić sobie duplikat jego karty SIM. To zastrzeżenie można w każdego chwili cofnąć. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel, ale można także w serwisie internetowym oraz bezpośrednio w urzędzie gminy – mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem go przez innych. Ważne Warto mieć zastrzeżony PESEL cały czas i jedynie cofać zastrzeżenie, gdy jest to niezbędne. Dzięki temu nikt nie wykorzysta numeru PESEL, nawet gdy go zna. Oznacza to, że między innymi nie weźmie kredytu, ani nie otrzyma duplikatu karty SIM. Co możesz robić, mając zastrzeżony PESEL Osoba, która zastrzegła swój numer PESEL nadal może: Dalszy ciąg materiału pod wideo pójść do lekarza,

zrealizować receptę,

kupić bilety lotnicze,

załatwić sprawę w urzędzie,

głosować w wyborach. Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć w każdej chwili, wybierając jedną z dwóch opcji: bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia – oznacza, że PESEL przestanie być chroniony aż do czasu ponownego zastrzeżenia,

– oznacza, że PESEL przestanie być chroniony aż do czasu ponownego zastrzeżenia, czasowe cofnięcie zastrzeżenia – w tej opcji aplikacja poprosi o wyznaczenie dnia i godziny, kiedy PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ponownym włączeniu ochrony. Kto i kiedy sprawdzał numer PESEL W usłudze Zastrzeż PESEL można sprawdzić zarówno historię zastrzeżeń oraz to, jakie podmioty i instytucje sprawdzały jego status. Dzięki temu ma się pełną kontrolę nad swoim numerem PESEL. Zarówno zastrzeżenie PESEL jak i cofnięcie tego zastrzeżenia są bezpłatne. Więcej o usłudze Zastrzeż PESEL pod adresem: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/zastrzez-pesel. Zobacz również: Wymiana dowodu osobistego. Kiedy trzeba to zrobić?

Jak zastrzec PESEL? Po co to robić? Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl