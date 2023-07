Wymiana dowodu osobistego. Kiedy trzeba to zrobić?

Dowód osobisty to obowiązkowy dokument każdego pełnoletniego obywatela mieszkającego w Polsce. Ile ważny jest dowód osobisty? Kiedy trzeba go wymienić? Jak to zrobić? Ile trzeba czekać?

Dowód osobisty - jak długo jest ważny?

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu - gdzie można to zrobić?

Wymiana dowodu osobistego - co przygotować?

Ile kosztuje wymiana dowodu osobistego? Ile się czeka? Dowód osobisty - jak długo jest ważny? Dowód osobisty może posiadać również osoba niepełnoletnia (np. jeśli chce podróżować za granicę, do krajów, gdzie nie jest wymagany paszport). E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dokument taki wydany jest od 4 marca 2019 roku. W zależności od tego, kiedy dokument został wydany, data jego ważności może być inna. Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny przez: 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat (również w przypadku, gdy jest trwała fizyczna przeszkoda do pobrania odcisków palców)

5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,

12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 2 sierpnia 2021 r. do 6 listopada 2021 roku jest ważny: do 3 sierpnia 2031 r. – dla osób w wieku od 5 lat,

przez 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat. Dowód osobisty (e-dowód) wydany od 4 marca 2019 roku do 1 sierpnia 2021 roku jest ważny przez: 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

5 lat – dla osób w wieku do 5 lat. Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku jest ważny przez: Dalszy ciąg materiału pod wideo 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

5 lat – dla osób w wieku do 5 lat. Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku jest ważny przez: 10 lat – dla osób pełnoletnich,

5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,

zmiany danych osobowych, np. nazwiska po ślubie;

zmiany wyglądu, np. po operacji plastycznej.

kradzieży lub zgubienia dokumentu

zniszczenia dokumentu

kradzieży danych osobowych W przypadku utraty ważności dokumentu zaleca się złożenie wniosku o wydanie nowego co najmniej 30 dni przed upływem terminu. Można wymienić dowód jeśli: aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chce się taki posiadać;

aktualny dowód jest e-dowodem bez odcisków palców, a chce się taki posaidać; Nie trzeba składać wniosku o nowy dowód, jeśli zmienił się adres zameldowania, nazwa urzędu, który dowód wydał lub nazwa miejsca urodzenia. Aby wymienić dowód osobisty należy złożyć w tym celu odpowiedni wniosek do urzędu gminy lub przez Internet. Wymiana dowodu - gdzie można to zrobić? Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od tego miejsca zameldowania. Nie ma możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty w konsulacie podczas pobytu za granicą Wniosku o dowód osobisty nie można złożyć przez Internet. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Od 2 sierpnia 2021 r. wniosek o dowód można składać tylko w urzędzie (są pewne wyjątki). Osoby, które ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub inną przeszkodę nie są w stanie osobiście udać się do urzędu, mogą złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywają. W tej sprawie należy się skontaktować bezpośrednio z organem gminy lub organem miasta, na terenie którego przebywa taka osoba. Wymiana dowodu osobistego - co przygotować? Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać ze strony gov.pl lub bezpośrednio w urzędzie gminy. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm spełniające odpowiednie warunki (dane dotyczące wymogów zdjęcia do dowodu również można sprawdzić na stronie rządowej). W przypadku posiadania dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu - warto je mieć ze sobą. Ile kosztuje wymiana dowodu osobistego? Ile się czeka? Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie. Nie ma znaczenia, czy dokument wydawany jest po raz pierwszy czy zostaje wymieniany z powodu utraty ważności czy zmiany danych. Na dowód osobisty czeka się do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli z jakiegoś powodu termin się wydłuży, urzędnik ma obowiązek o tym poinformować. Jak sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru? Można to zrobić przez Internet podając numer wniosku na stronach rządowych. Dokument można odebrać wyłącznie osobiście. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671) Źródło informacji: gov.pl Zobacz również: Aplikacja mObywatel. Czy zastąpi dowód osobisty?

