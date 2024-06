Nie tylko świadczenie urlopowe. Nauczyciele mogą dostać dodatkowe środki na wakacje. Na konta może trafić od 3200 zł do 4000 zł.

Na konta nauczycieli w najbliższym czasie trafi świadczenie urlopowe po podwyżce, które wyniesieni prawie 2500 zł. Jednak to nie wszystko. Nauczyciel ma również prawo do wczasów pod gruszą. To zaś oznacza, że dodatkowy wakacyjny przelew może wynieść od 3200 zł do 4000 zł.

Prawie 2500,00 zł świadczenia urlopowego

Nie tak dawno nauczyciele cieszyli się z odmrożenia kwot odpisu na ZFŚS i związanej z tym podwyżki świadczenia urlopowego. Ale trzeba pamiętać, że to nie są jedyne środki, które mogą dostać na wakacje.

Przypomnijmy, z odpisu na ZFŚS nauczycielom jest wypłacane do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego (art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). W 2024 r. podstawą do obliczenia jego wysokości jest kwota 6445,71 zł, a więc odpis ten wynosi 2417,14 zł, czyli prawie 2500,00 zł. Taka też jest wysokość świadczenia urlopowego należnego nauczycielom. Co istotne, choć świadczenie urlopowe jest wypłacane nauczycielom ze środków ZFŚS, to jednak ani prawo do niego, ani jego wysokość nie są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela i jest należne wszystkim nauczycielom w takiej samej wysokości.

Nauczyciel ma również prawo do wczasów pod gruszą

Ponieważ wypłata świadczenia urlopowego obciąża zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wiele osób traktuje je jako odpowiednik tzw. wczasów pod gruszą, które również są wypłacane z tego funduszu. Jest to jednak błąd, ponieważ są to odrębne świadczenia wypłacane na różnych podstawach prawnych, a wypłata świadczenia urlopowego nie wyklucza nauczycieli z kręgu osób uprawnionych do wczasów pod gruszą.

Każdy nauczyciel powinien więc zapoznać się z regulaminem ZFŚS obowiązującym w zatrudniającej go placówce – przypomnijmy, że taki fundusz w jednostce samorządowej musi być tworzony – i sprawdzić, czy przewidziano w nim taką formę pomocy socjalnej. Jeśli tak, to nauczyciel, tak samo, jak każdy inny pracownik, ma prawo ubiegać się o jego wypłatę, a regulamin funduszu nie może wykluczać tej grupy zawodowej z kręgu osób uprawnionych do świadczeń związanych z wypoczynkiem.

Przelew w wysokości od 3200 zł do 4000 zł

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku wczasów pod gruszą, inaczej niż w zakresie świadczenia urlopowego, jego wypłata jest uzależniona od spełnienia kryterium socjalnego, na które składa się sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Innymi słowy, im trudniejsza sytuacja pracownika, tym większą pomoc powinien on otrzymać ze środków tego funduszu. Warunek ten dotyczy również nauczycieli.

Wysokość świadczenia nie jest odgórnie ustalona i powinna wynikać z regulaminu ZFŚS obowiązującego w jednostce. Powinna też być zróżnicowana z uwagi na kryterium socjalne. W 2024 r. w jednostkach budżetowych waha się ona od 800 zł do 1500 zł. Oznacza to, że nauczyciele mają szansę otrzymać w okresie wakacyjnym, razem ze świadczeniem urlopowym, przelew w wysokości od 3200 zł do 4000 zł.