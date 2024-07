Emerytury stażowe: Duda interweniuje, Hołownia odpowiada, prace nad ustawami zostaną wznowione pod koniec lipca

W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Projekty zostaną rozpatrzone przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny pod koniec lipca.

Emerytury stażowe w Sejmie

W Sejmie znajdują się dwa projektów dotyczących emerytur stażowych. Jeden jest projektem obywatelskim, drugi przygotowała Lewica. Obie regulacje dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Autorzy projektów podkreślili, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Pierwsze czytania tych projektów Sejm przeprowadził w lutym 2024 r.

Apel o wznowienie prac nad projektami ustaw

W liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zaapelował o wznowienie prac nad projektami w sprawie wprowadzenia emerytury stażowej. Jak wskazał, marszałek nie przesłał do ministerstwa rodziny wniosku o opinie do regulacji, co wstrzymało procedowanie projektu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że projekty były procedowane 8 lutego 2024 r. w Sejmie i od tego czasu są w komisjach. - U nas nie ma mrożenia projektów obywatelskich - podkreślił Hołownia.

Zaznaczył, że nieprawdą jest też to, jakoby procedowanie jakiejkolwiek ustawy zależało od sformułowania stanowiska Rady Ministrów. - Będę o tej sprawie zresztą też rozmawiał na spotkaniu z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, bo nazbierało nam się sporo tematów, które chcielibyśmy poruszyć - zadeklarował marszałek.

Projekty będą rozpatrywane pod koniec lipca

W czwartek, 11 lipca 2024 r., na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przewodnicząca Katarzyna Ueberhan poinformowała, że projekty w sprawie emerytur stażowych będą rozpatrywane pod koniec lipca.

- Projekt został zaplanowany na koniec lipca w ramach pracy tej komisji - powiedziała.