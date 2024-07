Główny Inspektor Pracy: Trwają analizy nad wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy trwają analizy nad wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego skrócenie czasu pracy wpływa m. in. na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i na relacje rodzinne.

Trwają analizy nad wprowadzeniem skróconego tygodnia pracy

Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy, w rozmowie z PAP powiedział, co sądzi na temat czterodniowego tygodnia pracy.

- Przeanalizowałem wszystkie w miarę dostępne źródła dotyczące czasu pracy od XIX wieku i uważam, że kwestia skrócenia czasu pracy to zmiana, która niewątpliwie nas czeka – ocenił szef Państwowej Inspekcji Pracy. Jak dodał, eksperci przewidują, że w 2030 r. czas pracy wyniesie 15 godzin. - A w 2050 r., powtarzając słowa Elona Muska, będzie pracował tylko ten, kto chce – stwierdził Stanecki.

Stanecki poinformował, że trwają poważne analizy nad wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy w Polsce. - Centralny Instytut Ochrony Pracy ma przez rok badać, jak wprowadzenie tego rozwiązania wpłynie na wypadkowość w miejscu pracy i stan zdrowia pracownika. Moim zdaniem, to będzie odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy już na to gotowi – powiedział Główny Inspektor Pracy.

Jakie mogą być skutki skróconego tygodnia pracy

Zdaniem szefa PIP badania prowadzone przez CIOP pozwolą na rzetelną ocenę, jak tego typu rozwiązanie wpłynie na wydajność pracowników.

- Większość badań naukowych pokazuje, że jeżeli chodzi o skrócenie czasu pracy, to dominują pozytywy. Aczkolwiek są też zastrzeżenia. W trakcie badań ludzie osiągali wysoką wydajność w ciągu 4 dni, bo mieli w perspektywie 3 dni wolne, a pracę wykonywali krótko, bo badanie było krótkie. Jesteśmy w stanie pracować trzy miesiące na maksymalnych obrotach, mając w perspektywie to, że będziemy pracowali krócej, ale nie wiadomo, co będzie na przykład po upływie trzech lat, czy ludzie będą dalej w stanie tak ciężko pracować – powiedział Stanecki.

Podkreślił, że dominującym trendem jest jednak poprawa komfortu. W szczególności zwraca się uwagę na sen, bo zaburzenia snu to jest plaga XXI wieku. - Z badań wynika, że skrócenie czasu pracy wpływa na poprawę snu, na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, na relacje rodzinne – wskazał szef PIP.