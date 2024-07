2520 zł dodatku dopełniającego do renty socjalnej, ale nie dla wszystkich

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę dodatku dopełniającego osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Od kiedy będzie przysługiwał nowy dodatek?

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt zakłada wypłatę dodatku dopełniającego osobom uprawnionym do renty socjalnej. Dodatek będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji.

- Dodatek będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - powiedziała przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan.

Ueberhan zaznaczyła, że kwota dodatku będzie waloryzowana od 1 marca. - Kwota waloryzowanego dodatku dopełniającego będzie też podlegała ogłoszeniu w drodze komunikatu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dodała posłanka.

Zgodnie z poprawkami nie wszystkim osobom pobierającym rentę socjalną będzie przysługiwał dodatek. Posłanka Urszula Rusecka powiedziała, że w Polsce jest około 300 tys. osób, które pobierają rentę socjalną.

Z kolei wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń podkreślił, że grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

- Te osoby w kroku drugim, który już niedługo będzie miał wpis do prac legislacyjnych rządu, także dostaną stosowny dodatek – poinformował Krasoń.

Za projektem wprowadzającym dodatek dopełniający komisja opowiedziała się jednogłośnie. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.