Minister Siekierski: pensje w KRUS są za niskie

Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował przedstawicieli OPZZ reprezentujących pracowników KRUS, że zdaje sobie sprawę z niskich pensji w tej instytucji. Minister zaapelował, by zwrócili się w tej sprawie również do resortu finansów.

Poziom wynagrodzeń w KRUS jest niski, trzeba prosić resortu finansów

"Niedawno rozmawiałem z ministrem finansów na temat budżetu na 2025 r. i poinformowałem go o tym, jakie środki przekazałem na obszary, które wymagają wsparcia. Ponieważ mój wpływ na kształtowanie budżetu jest ograniczony, zwracam się do was z apelem, abyście skierowali pismo dotyczące poziomu wynagrodzeń w KRUS również do resortu finansów – zwrócił się do przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych reprezentujących pracowników KRUS i spółek rolnych Siekierski, cytowany w komunikacie ministerstwa.

Jak poinformowano, minister podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że "sytuacja w zakresie wynagrodzeń pracowników KRUS jest trudna". Przypomniał, że decyzje dotyczące budżetu na kolejny 2025 r. leżą również w gestii Ministra Finansów.

Na spotkaniu w ministerstwie rolnictwa poruszono również kwestie związane z aktualną sytuacją w rolnictwie oraz gospodarowaniem ziemią, która należy do Skarbu Państwa - przekazało ministerstwo. "Minister Siekierski przypomniał, że w minionym czasie wydarzyło się wiele spraw ważnych i trudnych dla sektora rolnego, m.in. protesty rolników i blokady, które wynikały ze spadku opłacalności produkcji rolnej i nieracjonalnych założeń Zielonego Ładu" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, w opinii Siekierskiego jednym z bardziej istotnych wyzwań jest obecnie pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków i gradobicia.

Minister Siekierski poruszył także kwestię dzierżawy gruntów na cele rolnicze

Odnosząc się do kwestii związanych z gospodarowaniem ziemią, która należy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), minister Siekierski podkreślił, że jest zwolennikiem długoterminowej dzierżawy gruntów na cele rolnicze - poinformował resort. "Rozumiem postulaty spółek dzierżawiących grunty Skarbu Państwa. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że rolnicy indywidualni oczekują realizacji przepisów, zgodnie z którymi dzierżawcy gruntów z zasobów Skarbu Państwa, którym kończy się umowa dzierżawy, muszą oddać do ZWRSP 30 proc. ziemi" – zaznaczył cytowany w komunikacie szef resortu.

Jak dodano w komunikacie, minister zapewnił, że "dokładnie zapozna się ze wszystkimi postulatami przedstawionymi przez przedstawicieli OPZZ". Potwierdził również, że w sierpniu odbędą się spotkania z właściwymi wiceministrami rolnictwa, na których zostaną omówione poszczególne kwestie poruszane podczas dyskusji. "Zależy mi na tym, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkie strony – zapewnił Siekierski cytowany w komunikacie.

