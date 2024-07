Palacze oberwą po kieszeniach. Akcyza mocno w górę od 2025 roku

Palacze mocno oberwą po kieszeniach. Akcyzy na papierosy w 2025 r. wzrośnie o 25 proc. a w roku 2026 – o 20 proc., na płyn do papierosów elektronicznych w 2025 r. wzrośnie o 75 proc. i o 50 proc. w 2026 r. Tak wynika z opublikowanej na stronie KPRM informacji. Planowana jest akcyza na urządzenia do waporyzacji - 40 zł za sztukę.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opublikowano informację o projektowanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma znaleźć się nowa mapa drogowa, czyli informacja o planowanych podwyżkach akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyn do e-papierosów i wyrobów nowatorskich w latach 2025-2027. Projektowana ustawa ma wejść pod obrady Rady Ministrów w III kw. 2024 r.

Nadchodzi ciężki czas dla palaczy. Akcyza wzrasta bardzo mocno od 2025 roku

Z noweli ustawy o podatku akcyzowym wynika, że w 2025 r. stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów w roku 2025 wzrośnie o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc. Z kolei część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w roku przyszłym, o 30 proc. w roku 2026 oraz o 22 proc. w roku 2027.

Zgodnie z założeniami stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc. a w roku 2027 – o 15 proc. Z kolei stawki na susz tytoniowy mają wzrosnąć o 38 proc. w roku 2025, o 30 proc. w roku 2026 i o 22 proc. w roku 2027.

W górę pójdą stawki akcyzy na wyroby nowatorskie i na płyn do papierosów elektronicznych

W górę miałyby iść także w części kwotowej stawki akcyzy na wyroby nowatorskie – o 50 proc. w roku 2025, o 20 proc. w roku 2026 oraz o 15 proc. w roku 2027. Podniesiona ma zostać też akcyza na płyn do papierosów elektronicznych. W przyszłym roku ma ona wzrosnąć o 75 proc., w roku 2026 o 50 proc., a w 2027 r. o 25 proc. „Analogicznej korekcie poddane zostaną również ustawowe stawki sankcyjne na te wyroby” – zaznaczono w informacji opublikowanej na stronie kancelarii premiera.

Ponadto, w projekcie zostaną zawarte nowe przepisy, związane z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym urządzeń do waporyzacji - definicja urządzenia do waporyzacji, przepisy określające przedmiot opodatkowania oraz podatników akcyzy oraz dotyczące wprowadzenie obowiązków podatkowych, w tym obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podatników Akcyzy. Ponadto w projektowanych regulacjach mają być przepisy dotyczące składania deklaracji akcyzowych i prowadzenia ewidencji, określenia stawki akcyzy na te urządzenia oraz nakładające obowiązek oznaczania tych urządzeń podatkowymi i legalizacyjnymi znakami akcyzy. „Przyjmuje się, że stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji będzie wynosiła 40 zł za sztukę” – poinformowano we wpisie.

